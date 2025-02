Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst vervanger van Jordan Henderson aan

Het was enige tijd onzeker of en waar de Europa League-ontmoeting tussen Union Sint-Gillis en Ajax plaats zou vinden, maar woensdag kwam er alsnog groen licht van de UEFA. Trainer Francesco Farioli kan in het Koning Boudewijnstadion geen beroep doen op Jordan Henderson, waarmee de bezetting op het middenveld vrij dun is geworden. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Het erbarmelijke veld van Fortuna Sittard leverde Ajax-aanvoerder Henderson dusdanige hamstringklachten op, dat hij de heenwedstrijd tegen Union moet missen. Het veld in het Koning Boudewijnstadion ligt er zo mogelijk nog slechter bij, maar de UEFA heeft het veld woensdagmiddag desondanks goedgekeurd. Een grote opluchting voor alle partijen, want een alternatieve speellocatie was niet voorhanden.

Een mogelijke vervanger van Henderson zou Branco van den Boomen geweest kunnen zijn, ware het niet dat de Brabander er evenmin bij is wegens een blessure. Door het (tijdelijke) vertrek van Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic heeft Farioli plots een stuk minder smaken om uit te kiezen op het middenveld.

De al langer geblesseerde Owen Wijndal is evenmin van de partij in de Belgische hoofdstad, net als Wout Weghorst. De spits speelde zondag een cruciale rol in de zege van Ajax op Fortuna Sittard, maar liep in de slotfase van het met 0-2 gewonnen duel een gebroken teen op en ligt er naar verwachting nog ruim vijf weken uit.

Mede door de afwezigheid van bovengenoemde spelers heeft Farioli besloten om enkele grote talenten van Jong Ajax mee te nemen naar Brussel: Jorthy Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida. Daarnaast keert Mika Godts terug in de Amsterdamse selectie. De Belg moest de afgelopen twee wedstrijden missen wegens een hamstringkwetsuur.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. Achterin lijkt Lucas Rosa nog even te moeten wachten op zijn basisdebuut, daar Farioli waarschijnlijk ‘gewoon’ kiest voor Anton Gaaei (rechts) en Jorrel Hato (links). Het centrum bestaat uit Josip Sutalo en Youri Baas.

Op het middenveld moet Farioli door de afwezige Henderson een nieuwe controleur aanwijzen. De kans is groot dat zijn keuze valt op Kian Fitz-Jim, waardoor er op rechtshalf een plekje vrijkomt voor Davy Klaassen. Kenneth Taylor mag het laten zien als linkshalf.

Centraal voorin valt de keuze op Brian Brobbey, die geflankeerd wordt door Bertrand Traoré (rechts) en Steven Berghuis (links). Een basisplaats voor de pas herstelde Godts lijkt nog te vroeg te komen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.