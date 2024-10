Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli heeft plots flink luxeprobleem op het middenveld

Ajax krijgt zondagmiddag de kans om FC Utrecht tot op drie punten te naderen. De Amsterdammers gaan op bezoek bij Heracles Almelo, waar trainer Francesco Farioli weer een beroep kan doen op Kian Fitz-Jim. De middenvelder is weer helemaal fit en wordt aan de aftrap verwacht. Het duel in het Oosten des lands begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Farioli gaf dinsdag tegenover Ajax TV een update over de fitheid van zijn selectie. "Steven Berghuis traint individueel. Met Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson moet er nog wat gebeuren om terug te keren naar het veld. Wout Weghorst en Jordan Henderson zijn er weer bij. En ook met Kian Fitz-Jim gaat het goed. We krijgen spelers terug en gaan door naar de volgende uitdagingen."

Met Henderson en Fitz-Jim heeft Farioli twee van zijn vaste krachten terug. Henderson was in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, thuis tegen FC Groningen (3-1), niet helemaal fit wegens liesklachten. De aanvoerder deed wel een ruim kwartier mee en staat naar verwachting op het middenveld in Almelo, samen met Fitz-Jim en Kenneth Taylor.

Daarmee zouden Davy Klaassen en Branco van den Boomen naar de bank verhuizen. Eerstgenoemde was tegen Groningen nog belangrijk door de 1-0 aan te tekenen. Achterin lijkt Farioli zeker niet te wisselen. Remko Pasveer verdedigt het doel achter verdedigers Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Ondanks de aanwezigheid van drie volwaardige spitsen, ziet het ernaar uit dat Farioli andermaal 'gewoon' voor een 4-3-3-formatie gaat. Chuba Akpom en Wout Weghorst, die beiden trefzeker waren tegen Groningen, moeten genoegen nemen met een reserverol achter Brian Brobbey. De Oranje-international wordt geflankeerd door Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links).

"Ik heb er veel zin in en het wordt een belangrijke maand", klonk het enthousiast uit de mond van Farioli. "Drie weken, 21 dagen en 7 wedstrijden. Het is nu tijd om weer alles te geven op het veld, goed te presteren en ons best te doen." Ajax treft dit blok onder meer Feyenoord en PSV.

Aan de kant van Heracles kan trainer Erwin van de Looi geen beroep doen op Nikolai Laursen, Stijn Bultman, Sem Scheperman, Sava Cestic en de disciplinair geschorste Bryan Limbombe. De Almeloërs hebben wat goed te maken na de kansloze 4-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles, vlak voor de start van de interlandbreak. Een zege zou kunnen volstaan om naar het linkerrijtje te klimmen.

Vermoedelijke opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Benita, Mirani, Mesik, Roosken; De Keersmaecker, Van Kaam; Podgoreanu, Engels, 'T Zand; Kulenovic.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas; Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.