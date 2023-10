Vermeulen zaagt aan de stoelpoten van Steijn: ‘Ajax heeft vervanger al in huis’

Maandag, 9 oktober 2023

Arno Vermeulen is niet te spreken over de technische staf bij Ajax. De commentator geeft te gast in het programma Voetbalpraat aan te vermoeden dat Maurice Steijn over drie wedstrijden op straat staat. De (tijdelijke) opvolger hebben de Amsterdammers volgens Vermeulen al in huis gehaald: Danny Blind of John van ‘t Schip.

“Er is eigenlijk helemaal geen lichtpuntje bij Ajax”, concludeert Vermeulen bij ESPN na afgelopen voetbalweekend. “Was dat er maar. Het wordt er zeker niet beter op en de spelers worden voortdurend gewisseld. We hebben een buitenlands elftal gezien en blijkbaar is het nu tijd om met een Nederlands team te spelen, maar het maakt allemaal niet uit.”

“Iedereen blijft dezelfde fouten maken en blijkbaar is de hele staf niet in staat om ook maar enige lijn in het spel aan te brengen. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat Ajax doorgaat met de staf die er nu zit. Die is namelijk Ajax-onwaardig. Ze kunnen het zich eigenlijk niet permitteren.”

Vermeulen vermoedt dat de tijd van Steijn er bij Ajax spoedig op zit. “Je kan hem nu laten zitten en zeggen dat het tactisch slim is. Ze treffen in de komende drie wedstrijden nog FC Utrecht, Brighton & Hove Albion en PSV, en die verlies je allemaal. Dan is het een mooi moment om afscheid te nemen.”

“Daarna komt er gewoon een trainer die schoon schip kan maken in de periode dat er gezocht wordt naar een nieuwe trainer.” Vermeuelen vermoedt dat Ajax een eventueel vertrek van Steijn al heeft ingecalculeerd. “Je hebt natuurlijk ook al een aantal potentiële trainers in huis gehaald. Het kan best meespelen dat John van ‘t Schip is gehaald om in ieder geval een alternatief in huis te hebben.”

“Ik denk dat hij zelf niet wil, maar ook Danny Blind zou Ajax in ieder geval naar een veel betere positie kunnen brengen dan waar de club nu staat. Hij is heel dik met Van Gaal en het is gewoon echt een goede trainer. Hij heeft verstand van voetbal en kan er een lijn in aanbrengen”, aldus de journalist, die overigens geen bijval krijgt van tafelgenoot Kenneth Perez.

“Ik geniet ook van Blind als analist, maar ik denk niet dat hij hoofdtrainer kan zijn”, stelt de Deen. “Je moet een groep ergens naartoe brengen. Ik denk dat Blind theoretisch geweldig is: hij heeft veel opgestoken van Van Gaal en heeft een eigen voetbalvisie. Maar dat is niet alles. Als hoofdtrainer moet je mensen motiveren en ze ergens in laten geloven. Ik denk niet dat hij de oplossing is”, besluit Perez.