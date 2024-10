Rafael Van der Vaart en Michiel Kramer barsten in lachen uit na bijzonder voorstel Arno Vermeulen

Arno Vermeulen vindt dat er genoeg oplossingen te bedenken zijn om te snijden in de overvolle voetbalkalender, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. De verslaggever vindt dat er in Nederland al voldoende kan worden gedaan om spelers te ontlasten en denkt zelfs aan het terugbrengen van de Eredivisie naar zestien teams.

“Natuurlijk kun je een paar dingen bedenken”, begint Vermeulen. “Maar eigenlijk schiet je er allemaal weinig mee op, want alles wat wij (in Nederland, red.) weghalen wordt internationaal wel weer ingevuld.”

“We zijn al aan het minderen met de play-offs, daar zou je zelfs bijna helemaal mee kunnen stoppen”, oppert Vermeulen. “Dat je alleen één finale speelt. Dan heb je meer ruimte. Met de beker zitten we ook altijd te rommelen wanneer de grote clubs instromen. Daar kun je ook nog een keer naar kijken.”

Daarna komt Vermeulen met een rigoureus voorstel voor de Eredivisie. “Nu gaan mensen heel boos worden, maar je zou natuurlijk terug kunnen gaan naar zestien teams. De onderste tien teams spelen namelijk toch alleen maar om niet te degraderen.” RKC-spits Michiel Kramer en Rafael van der Vaart schieten in de lach van het voorstel van Vermeulen.

Vermeulen is daarna ook realistisch. “Het kan wel, maar je bereikt er niets mee, want als al de landen de competities terugschroeven, dan zegt de FIFA: ‘Ah, dan hebben we nog wel een toernooitje die we er even infrommelen’.”

Theo Janssen voelt niet veel voor het voorstel van Vermeulen. “In Nederland is dit toch niet zo’n groot probleem?”, vraagt hij zich hardop af. “Het gaat vooral om de echt grote clubs in Engeland of Spanje. Ik denk dat hij hier het liefst vijftig wedstrijden zou spelen”, wijst Janssen naar Kramer.

“Ik hou daar niet zo van. Ga gewoon lekker voetballen en als je je niet goed voelt, dan sla je even een weekje over. Dat kun je ook als speler zelf zeggen. Dat heb ik als speler ook vaak genoeg gezegd. Als het Nederlands elftal belde…” Van der Vaart barst wederom in lachen uit. “Echt waar, hij had honderd interlands kunnen hebben, maar hij heeft gewoon afgezegd”, besluit hij lachend.