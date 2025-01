Vermakelijke degradatiekraker tussen Sparta en RKC levert geen winnaar op

De degradatiekraker in de Eredivisie tussen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd op Het Kasteel begon spectaculair met doelpunten van RKC-spits Oskar Zawada en Sparta-middenvelder Saïd Bakari, maar daar bleef het bij: 1-1. Hekkensluiter RKC en nummer zestien Sparta schieten weinig op met het behaalde punt.

Carel Eiting, die op huurbasis overkwam van FC Twente, maakte zijn debuut in de basis bij Sparta. Henk Fraser switchte bij RKC naar een formatie met drie centrumverdedigers, maar benadrukte vooraf dat de Waalwijkers aanvallende intenties hadden. "Wij moeten winnen", aldus de trainer van RKC.

Beide ploegen gingen inderdaad voor een overwinning, waardoor een open wedstrijd ontstond met behoorlijk wat kansen. In de tiende minuut was het raak voor RKC, dat profiteerde van onhandig verdedigen van Sparta. Oskar Zawada werd helemaal vrijgelaten en kon daardoor een voorzet van Richonell Margaret binnenlopen: 0-1.

Sparta haalde de teugels aan en kwam in de 24ste minuut weer op gelijke hoogte. Saïd Bakari kapte in het strafschopgebied uiterst koelbloedig zijn tegenstander uit en punterde binnen: 1-1. De middenvelder juichte ingetogen als teken van respect naar zijn voormalige club RKC.

Kort na rust mislukte een kaats van RKC-spits Zawada volledig, die daarmee onbedoeld tegenstander Tobias Lauritsen voor open doel zette. De centrumaanvaller van Sparta schoot onder druk van Roshon van Eijma echter hopeloos naast.

Daarna had Sparta meestentijds het initiatief aan de bal, maar droogden de kansen voor beide doelen op. Fraser stelde vooraf dat alleen drie punten zouden tellen voor RKC, maar de coach besloot in de fase niet extra aanvallend te wisselen: Michiel Kramer kwam in de 84ste minuut het veld in voor Zawada, een spits voor een spits dus.

In de 87ste minuut kwam RKC heel dicht bij de waarschijnlijk winnende treffer, maar de kopbal van Liam van Gelderen uit een hoekschop belandde op de lat. In blessuretijd zette Sparta nog één keer aan en leek Camiel Neghli een kans te krijgen, maar zijn volley werd geblokt door een verdediger. Zo bleef het bij 1-1.