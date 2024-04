Verdiende Bergwijn rood tijdens Feyenoord - Ajax? â€˜Dit is natuurlijk bewust!â€™

Verdiende Bergwijn rood tijdens Feyenoord - Ajax? ‘Dit is natuurlijk bewust!’

Steven Bergwijn ontsnapte tegen Feyenoord aan een rode kaart, zo luidt het oordeel in de studio van ESPN's Dit was het Weekend. De aanvoerder van Ajax deelde in het voorbijgaan een tik op het achterhoofd uit aan Bart Nieuwkoop, maar kwam weg zonder kaart. "Dit is pure frustratie", zegt Marciano Vink.

"Ik zag het thuis en ik had het idee: dit wordt een VAR-moment. Volgens mij zag Danny Makkelie (de scheidsrechter, red.) het niet goed", vertelt Vink.

"Tegenwoordig weten we allemaal dat er bepaalde hardheid of intentie gebruikt wordt en dat spelers wel vaker wegkomen met zoiets. Het is pure frustratie van Bergwijn."

Voor Kenneth Perez bestaat geen twijfel over de intentie van Bergwijn. "Natuurlijk is dit bewust! Natuurlijk."

Wel twijfelt Perez over een rode kaart. "Of het rood is hangt van de hardheid van de overtreding af. Dat is hetzelfde met natrappen."

In de reglementen staat tegenwoordig bij een overtreding zonder intentie om de bal te spelen het vereiste voor een rode kaart van 'brutaliity'. Als die 'brutaliteit' niet aanwezig is, dan volstaat volgens de FIFA-regels geel.

"De VAR heeft gekeken en die vindt het niet hard genoeg blijkbaar", constateert Perez.

Bergwijn raakte na de klap in discussie met Nieuwkoop. "Dan gaat-ie nog stoer doen ook tegen Nieuwkoop! Zo van: 'Heb je niet genoeg gehad, of zo?' Wat is dat voor iets?" Perez barst vervolgens van verbazing in lachen uit.

Had Steven Bergwijn rood moeten krijgen? ???? — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

Had het een rode kaart moeten zijn voor Steven Bergwijn? Ja Nee Ik weet het niet Stem Had het een rode kaart moeten zijn voor Steven Bergwijn? Ja 77% Nee 15% Ik weet het niet 9% Totaal aantal stemmen: 81 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties