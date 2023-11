Verbazing over keuze Southgate: ‘Ik voldoe aan de eisen van de nationale ploeg’

Zaterdag, 11 november 2023 om 10:32 • Bart DHanis • Laatste update: 12:07

James Ward-Prowse vindt het gek dat hij geen deel uitmaakt van de selectie van Engeland, zo heeft de middenvelder gezegd na afloop van het Conference League-duel tussen West Ham United en Olympiakos (1-0 winst) gezegd tegenover TNT Sports.

Ward-Prowse kwam afgelopen zomer voor 35 miljoen euro over van het gedrageerde Southampton. De spelverdeler kwam tot dusver tien Premier League-duels in actie voor West Ham. Hij scoorde hierin twee keer en was driemaal aangever bij een doelpunt. Ook tegen Olympiakos leverde hij de assist bij het winnende doelpunt.

“Ik ben mijn grootste criticus”, zegt de 29-jarige middenvelder na afloop van de wedstrijd. “Om voor de nationale ploeg in aanmerking te komen moet je regelmatig en goed spelen. Ik voldoe aan de eisen, maar het belletje is uiteindelijk niet gekomen…”

Toch zegt Ward-Prowse wel te kunnen leven met het besluit van bondscoach Gareth Southgate. “Ik doe wat ik kan voor West Ham en daar focus ik me op. Ik heb het hier enorm naar m’n zin”, besluit hij.

Carlton Cole, voormalig spits van Chelsea en West Ham, vindt de keuze van Southgate onbegrijpelijk. "Ik sta echt versteld. Natuurlijk hoort hij erbij te zitten. Hij is een van de beste passers van de Premier League. Hij is hier gekomen en had totaal geen aanpassingstijd nodig. Hij is niet flashy, maar gewoon een geweldige prof.”

Joe Cole zegt in de uitzending van TNT Sports de keuze van Southgate enigszins te begrijpen. “Ik denk dat hij de kans verdient, maar de bondscoach beschikt over zoveel goede middenvelders. Ik snap dat het moeilijk voor hem is, maar als Engeland blijft winnen is het lastig om ertussen te komen.”

In Engeland is men verbaasd dat Kalvin Phillips en Jordan Henderson wel zijn opgeroepen ten faveure van Ward-Prowse. Eerstgenoemde kwam dit seizoen pas vier keer in actie voor Manchester City en Henderson staat zevende in de Saudi Pro League met Al-Ettifaq.