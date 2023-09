Verbazing alom: ‘Bizar dat Ajax zo’n ventje uit Duitsland alle macht geeft’

Vrijdag, 8 september 2023 om 16:55 • Wessel Antes • Laatste update: 17:02

Willem van Hanegem begrijpt niets van de huidige situatie bij Ajax, zo laat hij vrijdag blijken in de AD Willem & Wessel podcast. Volgens de Kromme is het vreemd dat de Amsterdammers de macht volledig neerleggen bij technisch directeur Sven Mislintat, terwijl hoofdtrainer Maurice Steijn niets te zeggen heeft. Van Hanegem komt met een spijkerharde conclusie: de bezem moet er doorheen in de Johan Cruijff ArenA. “Al die mensen die daar in een mooi pak zitten, die moet je er uitgooien.”

Van Hanegem kijkt vol verbazing naar de situatie bij Ajax. “Ik vind het bizar dat Ajax zo’n ventje uit Duitsland alle macht geeft. Dat is toch verschrikkelijk, dat je hem alle macht geeft en hij kan doen wat hij wil? Ze hebben, wat is het, 110 miljoen euro uitgegeven. Ben je dan goed bij je hoofd?” Van Hanegem is van mening dat de keuze voor Mislintat als technisch directeur raar is en zet zijn vraagtekens bij de mensen die hem hebben aangesteld. “Al die mensen die daar in een mooi pak zitten, die moet je er uitgooien. Die zijn blijkbaar het belangrijkste. Als zij zeggen dat dit kan, dan kan het blijkbaar. Maar je moet nu niet Jan van Halst eruit gooien.”

Het clubicoon van Feyenoord springt ook in de bres voor Steijn, die wat hem betreft zeker de kerst haalt. “Tuurlijk, hij heeft ook niet met deze situatie te maken. Als hij met dit Ajax derde wordt, heeft hij het normaal gedaan. We gaan toch ook niet zeggen dat al die anderen allemaal toppers zijn? Als Feyenoord gewoon de kansen benut in Utrecht maken ze er meer dan tien.” Toch denkt Van Hanegem dat zijn club opnieuw kampioen gaat worden. “Maar ik heb het vaak verkeerd.”

Mislintat gaf deze zomer 110 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De Duitser wist echter ook voor ruim 156 miljoen euro te verkopen. Tijdens een persconferentie baarde Steijn onlangs opzien, door zich te distantiëren van het aankoopbeleid van de technisch directeur. “Wij hebben intern gaandeweg de voorbereiding heel duidelijk de afspraak met elkaar gemaakt dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers en dat ik aangeef welke posities we moeten hebben. Dat is wat het is. Hij is met alle spelers aangekomen, maar met een speler als Josip Sutalo kan ik natuurlijk heel goed leven. Wij hebben als staf onze ideeën neergelegd, alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt.”