Verbannen speler van Ajax opvallende aanwezige op training van Farioli

Ajax zag door politiestakingen een streep door het Eredivisie-duel van aanstaande zondag met FC Utrecht gaan. De Amsterdammers hebben al bijna een maand geen officiële wedstrijd meer gespeeld, maar zijn wel volop in training. Tijdens de trainingssessie van vrijdag is Owen Wijndal een opvallende aanwezige.

De 24-jarige linksback werd eind juli net als Benjamin Tahirovic, Silvano Vos en Borna Sosa teruggezet naar de beloftenploeg. Het viertal stond op de nominatie om te vertrekken, maar Wijndal en Tahirovic wisten uiteindelijk geen nieuwe club te vinden.

Wijndal had over interesse niet te klagen. Hij zegde volgens De Telegraaf echter zelf Panathinaikos af, terwijl het Algemeen Dagblad eerder wist te melden dat Werder Bremen, Galatasaray en Leeds United eveneens in hem geïnteresseerd waren.

Dat hij nu weer mee mag trainen met het eerste elftal, lijkt erop te wijzen dat hij toch nog perspectief bij Ajax heeft. De Amsterdammers schreven hem eerder deze week in voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Op de linksbackpositie moet Wijndal Jorrel Hato en Dies Janse voor zich dulden, maar mogelijk ziet trainer Francesco Farioli in hem een optie als linksbuiten.



Ajax verkocht Steven Bergwijn en Carlos Forbs vlak voor het sluiten van de tranferwindow en haalde geen vervangers. Daardoor zijn Mika Godts en Jayden Banel op dit moment de enige linker vleugelaanvallers.