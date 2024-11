Venijn zit hem in de staart bij nipte overwinning sc Heerenveen op Go Ahead Eagles

SC Heerenveen heeft zondagmiddag een sprongetje gemaakt op de ranglijst. De Friezen wisten dankzij een treffer van Jacob Trenskow nipt te winnen van Go Ahead Eagles (1-0) en klommen zo naar plek elf. De Deventenaren hebben één punt meer en bezetten de negende plek.

Eerder in de week presenteerde Heerenveen in de vorm van Alireza Jahanbakhsh een nieuwe buitenspeler. De Iraniër bleek fit genoeg om meteen tot de wedstrijdselectie te behoren en nam plaats op de bank.

De man die met Jahanbakhsh zal gaan concurreren om de rechtsbuitenpositie, Trenskow, liet in de eerste helft zien dat Robin van Persie zijn nieuwste aanwinst voorlopig niet nodig heeft. Achterin ging het mis bij Go Ahead Eagles, waarna de Deense linkspoot kon profiteren op aangeven van Luuk Brouwers: 1-0.

Dat was ook meteen de ruststand. Kowet bracht in het eerste bedrijf te weinig om aanspraak te maken op een gelijkmaker of meer en dus besloot Paul Simonis in te grijpen: hij bracht Dean James voor Aske Adelgaard. Veel bracht de entree van James niet teweeg. Ook na de hervatting creëerde Go Ahead in eerste instantie namelijk weinig.

Twaalf minuten voor tijd speelden de Deventenaren de beste kans van de wedstrijd bij elkaar. Finn Stokkers kreeg de bal aangespeeld en moest snel handelen, maar zijn poging vloog over doel van Andries Noppert.

Enkele minuten later, in een fase waarin Go Ahead op de deur bonkte, was de lange doelman bijna verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Een hoge bal leek makkelijk te vangen voor Noppert, maar hij liet het leer los en zag toe hoe dit net langs de voor hem goede kant van de paal zeilde.

In de absolute slotfase ontketende het duel volledig. Stokkers dacht met het hoofd alsnog de gelijkmaker te maken, maar na een VAR-ingreep ging er een streep door de goal. Een overtreding ver voordat het afgekeurde doelpunt viel lag daaraan ten grondslag. Nadat Noppert met een knappe reflex ook nog een gevaarlijk schot van Milan Smit wist te keren, kon Heerenveen de drie punten bijschrijven.