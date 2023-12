Veerman schaamt zich voor eigen beelden: ‘Verschrikkelijk, laat maar zien’

Joey Veerman is tevreden met de zege van PSV op sc Heerenveen (2-0), zo laat hij na afloop van het Eredivisie-duel weten voor de camera van ESPN. De middenvelder was verantwoordelijk voor de assist op doelpuntenmaker Ricardo Pepi, al zit hij ruimte voor verbetering bij zichzelf in de afronding. Verder viel op dat Veerman ook tegen de Friezen weer door zijn benen werd gespeeld, en dat vindt hij pijnlijk.

In het Philips Stadion boekte PSV donderdagavond de vijftiende zege op rij in het huidige Eredivisie-seizoen. In de eerste helft werd de score geopend door Guus Til, terwijl Pepi in de slotfase de eindstand op het scorebord zette. De Eindhovenaren lieten nog geen enkel punt liggen in vijftien wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat we veel kansen gemist hebben vanavond, dus dat is wel een smetje op de wedstrijd”, vertelt Veerman. “Ik heb ook te veel gemist, zeker in de tweede helft schoot ik veel te slap op doel. Het zat in de afronding niet mee vandaag.”

“De concentratie was wel zeker aanwezig vandaag, want de trainer heeft er de hele week op gehamerd. We hebben het veld iets te groot gemaakt, waardoor we niet goed druk konden zetten. Dat is jammer.”

Verslaggever Vincent Schildkamp hint vervolgens op beelden waarop te zien is dat Veerman een panna krijgt van Osame Sahraoui. “Ben jij nou een speler die vaker iemand door zijn benen speelt of een speler die vaker door zijn benen gespeeld wordt?”

“Het is echt verschrikkelijk, maar ik word iedere wedstrijd door mijn benen gespeeld”, reageert Veerman lachend. “Laat die beelden maar zien, want het is de afgelopen weken wel een paar keer raak geweest.”

“Het is niet te geloven, ik weet het”, besluit Veerman na het bekijken van het fragment. “Ik heb maat 46 ?, maar ze spelen me altijd door de benen.” Komende dinsdag komt de middenvelder opnieuw in actie met PSV, dat het in de laatste groepswedstrijd van de Champions League thuis opneemt tegen Arsenal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties