‘Veerman ging jankend naar huis. Hij trok het zo slecht dat hij moest kotsen'

Joey Veerman strijdt woensdagavond met PSV tegen Borussia Dortmund voor een plek in de kwartfinales van de Champions League. NH Nieuws interviewde onder meer de beste vriend van de Oranje-international, die lovend over hem is.

Zijn vriend en amateurvoetballer Stef Schokker wil wel kwijt dat het maar goed is dat Veerman over zo veel voetbaltalent beschikt. “Joey heeft mazzel dat hij twee goede voeten heeft. Toen hij een week stage liep in de bouw, is hij jankend naar huis gegaan. Joey trok het zo slecht dat hij moest kotsen”, vertelt Schokker lachend. “Wij weten niet wat hij anders dan voetballer had moeten worden.”

“Voor de rest heeft Joey eigenlijk nooit een uur gewerkt. Hij heeft nog een paar zaterdagen in 'de vis' gewerkt, maar dat vond hij te lange dagen. Er is altijd wel iets, Joey kan goed klagen.”

Volgens Schokker is Veerman in de afgelopen jaren meer gaan leven voor de sport. “Ik merk dat hij serieuzer is geworden. Toen hij bij FC Volendam zat, kwam hij op zaterdagavond nog weleens bij onze vriendengroep langs om één biertje te drinken. Tegenwoordig zien we hem niet meer en stuurt hij foto's van salades en rijst met kip.”

Veerman is in de afgelopen twee seizoenen uitgegroeid tot een onmisbare schakel bij PSV. Deze jaargang staat de teller al op drie doelpunten en elf assists. “Joey is een rastalent”, vertelt Edwin Keizer, ex-speler van FC Volendam. “Met hem in de ploeg heb je zoveel extra kwaliteit. Er zijn altijd twijfels geweest over hem. Dat komt door zijn haast achteloze uitstraling.”

Keizer stipt aan dat er al heel lang gekeken wordt naar wat Veerman ‘niet goed doet’. “Het werd hem vaak verweten dat hij te weinig meters maakte en niet goed omschakelde. Maar ik denk dat alle statistieken wel uitwijzen dat hij zijn minpunten enorm heeft verbeterd.”

Keizer denkt dat Veerman het meest geschikt is voor de Spaanse competitie. Ook zijn goede vriend Schokker ziet een transfer naar LaLiga wel zitten. "Joey gaat het liefste naar Spanje toe. Wij hopen voor ons vriendenweekend dat het dan Valencia of Sevilla wordt. Daar zien we ons wel aan het strand liggen. Twee jaar bij Valencia of Real Betis en daarna door naar Atletico Madrid.”



