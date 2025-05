Joey Veerman is blij met het kampioenschap van PSV. Toch kan de middenvelder het kort na de 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam het niet laten om zijn gal te spuwen over de geruchten die over hem de ronde deden.

Veerman werd vorig jaar door Youri Mulder bij Ziggo Sport aan Real Madrid gelinkt, als een soort nieuwe Toni Kroos. Dergelijke uitspraken vallen blijkbaar heel slecht bij de controleur van PSV.

''Jij bent volgens mij een nuchtere Volendammer. Heb jij weleens gedacht: waar sta ik in mijn loopbaan? Het ene moment word je naar Real Madrid gepraat, dan moet je de rest van je carrière bij PSV blijven. Heb je weleens getwijfeld?'', wil Hans Kraay junior van ESPN weten van de middenvelder, kort na de zege van PSV.

''Nee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dan komen we dat nu even uit de wereld helpen. Dat ik dat zelf ook mega irritant vind dat mensen dat zeggen. Over Real Madrid en dat soort dingen'', komt de PSV'er met een goudeerlijk antwoord op de proppen.

''Want er wordt een beetje lacherig om gedaan, maar ik vind dat zelf ook mega vervelend. Ik heb dat zelf nooit in de wereld gebracht. Het slaat ook helemaal nergens op. Dat moeten mensen ook niet suggereren. Dat werkt ook niet'' voegt de verontwaardigde Veerman daaraan toe.

''Maar goed, jullie moeten de praatprogramma's ook vullen. En zo gaat het uiteindelijk in de voetballerij. Jij niet, Hans, maar de rest wel'', benadrukt de middenvelder met een kwinkslag.

Veerman is met PSV voor de tweede keer op rij kampioen van Nederland. De 26-jarige middenvelder ligt nog drie seizoenen vast in Eindhoven, al is niet uitgesloten dat hij deze zomer voor een buitenlands avontuur kiest.