Vechtpartij na FC Groningen - Ajax: Klaassen en Brobbey grijpen keeper Vaessen

De frustratie bij Ajax is woensdagavond hoog opgelopen na het dure puntenverlies tegen FC Groningen. De Amsterdammers gaven in blessuretijd een voorsprong weg (2-2) en raakten daardoor de koppositie in de Eredivisie kwijt aan PSV. Na het laatste fluitsignaal liep het uit de hand op het veld van de Euroborg.

Ajax-spelers Davy Klaassen en Brian Brobbey zochten Etienne Vaessen op, grepen de keeper van FC Groningen vast, en veroorzaakten zo een opstootje met meerdere duels van duwen en trekken. De situatie escaleerde niet volledig, maar de irritatie bij Ajax was duidelijk zichtbaar.

De wedstrijd in de Euroborg begon rommelig, met veel overtredingen en nauwelijks kansen. Ajax kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een schitterende uithaal van Anton Gaaei, die vanuit een lastige hoek raak schoot na voorbereidend werk van Brobbey. Groningen had weinig in te brengen, al kreeg Ajax voor rust via Mika Godts nog een gigantische kans op 0-2, die onbenut bleef.

Na rust was het Van Bergen die via de onderkant van de lat de gelijkmaker binnenschoot. Invaller Wout Weghorst leek Ajax twintig minuten voor tijd alsnog naar de zege te koppen, maar diep in blessuretijd zorgde Thijmen Blokzijl alsnog voor de 2-2. Dat leverde een flinke domper op voor Ajax, dat nu afhankelijk is van misstappen van PSV in de laatste speelronde.

De nasleep werd ontsierd door het vermelde opstootte, waarbij Vaessen enkele Ajacieden op zijn dak kreeg. De keeper van Groningen kreeg vlak voor de late 2-2 overigens geel vanwege een beuk op Owen Wijndal.