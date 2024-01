V/d Vaart zorgt voor verbazing met verwijt richting Van Hooijdonk over Steijn

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn het zondagavond in een felle discussie over Ajax en Maurice Steijn niet met elkaar eens geworden. Van der Vaart krijgt het gevoel dat veel mensen hopen dat de Amsterdammers nu goed presteren onder trainer John van ‘t Schip om het ongelijk van Steijn te bewijzen.

De Amsterdammers besloten Steijn in oktober wegens teleurstellende resultaten te ontslaan. Ajax was kortstondig zelfs hekkensluiter van de Eredivisie, maar heeft onder interim-trainer Van ‘t Schip de weg omhoog ingezet. Waar Steijn in zijn periode bij Ajax altijd de steun van Van der Vaart kon krijgen, uitte Van Hooijdonk juist veelvuldig felle kritiek.

“Als je 117 miljoen euro uitgeeft en je wordt geen kampioen in de Eredivisie, dan is dat een grote, grote schande!”, begint Van der Vaart bij Studio Voetbal. "Wat mijn conclusie is? Dat Ajax klotespelers heeft gehaald en Ajacieden blij zijn dat ze vierde staan. Ik heb nog geen topwedstrijd gezien waarin Ajax echt overtuigde.”

“Dat hebben we nu zeventien of achttien wedstrijden aangehoord”, reageert Van Hooijdonk. "Er is een groot verschil of je nu binnen bereik van de derde plaats staat of achttiende.” Van der Vaart blijft echter bij zijn standpunt. “Ze worden uitgeschakeld door Hercules in de beker. En jullie doen net alsof het fantastisch gaat. En weet je waarom? Omdat Steijn weg is. Iedereen heeft een hekel aan Steijn. En dan gaan jullie heel raar doen.”

Het verwijt van Van der Vaart zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij NOS-commentator Jeroen Stekelenburg: “Ik heb ten eerste geen hekel aan Steijn. Maar ik zou ook niet zeggen dat het nu fantastisch gaat met Ajax. Het is hartstikke broos. Maar op een gegeven moment ga je dan wedstrijden winnen.”

“Ja, ze hebben 117 miljoen uitgegeven”, herhaalt Van der Vaart. “Dan ga je op een gegeven moment winnen. Dan win je 2-1 van FC Volendam, van Sparta et cetera.” Van Hooijdonk besluit zijn collega-analist vervolgens te onderbreken. “Het zijn toch dezelfde spelers met wie je nu binnen bereik van de derde plaats staat?” Van der Vaart antwoordt: “Ik ben het met je eens dat het beter onder Van ’t Schip gaat dan onder Steijn. Die geef ik je.”

“Daar gaat het mij helemaal niet om”, reageert Van Hooijdonk. “Nou, volgens mij wel”, blijft Van der Vaart standvastig. “Hercules traint twee keer per week. Die zijn drie keer in de week dronken, en daar verlies je van”, vervolgt de oud-prof. “Daar hoor ik toch niemand over? Prima, we worden vierde of hopelijk derde. Maar ik heb het gevoel dat iedereen hoopt dat Van ’t Schip het goed doet, om het ongelijk van Steijn te bewijzen. Dat is mijn punt. Of ik Van ’t Schip zou laten zitten als trainer? Als hij het zo blijft doen, dan zeker.”

