V/d Vaart blijft bij opmerkelijk standpunt: ‘Gravenberch beter dan Bellingham’

Ruim een jaar geleden trok Rafael van der Vaart de opvallende vergelijking tussen Ryan Gravenberch en Jude Bellingham, waarbij hij zelfs beweerde dat de Nederlander de betere van de twee is. Ondanks het geweldige seizoen van Bellingham bij Real Madrid, blijft Van der Vaart achter zijn uitspraak staan.

“In zijn talent vind ik hem veel beter dan Bellingham. Alleen Bellingham speelt elke week en Gravenberch heeft niet die kans om het te laten zien. Als je hem ziet lopen, rechtop. Hij kan scoren, assists geven. Ik denk dat hij veel beter is dan hij kan laten zien bij Bayern”, zei Van der Vaart destijds bij Ziggo Sport. Een jaar later is zijn mening niet veranderd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels heeft Gravenberch de overstap gemaakt van Bayern München naar Liverpool, waar hij nog steeds vaker bankzitter is dan hem lief is. Bellingham ging van Borussia Dortmund naar Real Madrid, waar hij een geweldig debuutseizoen beleeft.

“Ik had niet verwacht dat die bij Real Madrid zo'n goed seizoen zou gaan draaien, maar ik blijf bij mijn opmerking van toen”, aldus de 109-voudig international van Oranje tegenover Voetbal International.

“Bellingham is natuurlijk ook een geweldige speler, maar hij heeft ook wel een gouden pik. De ene carrière loopt nou eenmaal anders dan de andere. Dat neemt voor mij niets weg van de enorme kwaliteiten van Gravenberch”, blijft de analist stellig bij zijn mening.

Gravenberch behoort, tegen de meeste verwachtingen in, tot de voorselectie van Ronald Koeman voor het EK. De bondscoach van het Nederlands elftal liet al wel doorschemeren dat de kansen van de 22-jarige middenvelder afhangen van de fitheid van onder meer Marten de Roon en Frenkie de Jong.

Daarom heeft Van der Vaart advies voor Gravenberch. “Ik adviseer Ryan te kiezen voor een rol als verdedigende middenvelder. Dat zal geen makkelijke keuze voor hem zijn, want hij kan veel méér. Je kunt het vergelijken met Nigel de Jong vroeger. Ook Ryan is heel veelzijdig en ik raad hem aan een vergelijkbare keuze te maken. In een rol zoals Patrick Vieira het ooit invulde bij Arsenal en Frankrijk”, stelt hij.

Ondanks zijn lofrede voor Gravenberch, is Van der Vaart ook verrast door de oproep van Koeman. “Omdat hij te weinig bij zijn clubs speelt, sinds zijn vertrek bij Ajax. Hij moet nu echt een vaste basisspeler bij Liverpool gaan worden. Je blijft niet altijd jong, het is tijd om te gaan leveren”, besluit hij.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties