V/d Gijp schuift nieuwe Ajax-trainer naar voren: ‘Neem hem! Doe niet moeilijk’

René van der Gijp zou Ron Jans graag als trainer bij Ajax zien, zo laat hij maandag weten in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De analyticus acht de huidige trainer van FC Utrecht bij uitstek geschikt om een middelmatig elftal goed neer te zetten, zodat ‘de Sutalo’s van deze wereld goed tot hun recht komen’.

Van der Gijp is afgelopen weekend weer teleurgesteld door Ajax, dat in eigen huis met 2-2 gelijkspeelde tegen NEC. In zijn podcast stelt de oud-aanvaller dat het de Amsterdammers zeker vier of vijf jaar gaat kosten om weer op het gewenste niveau te komen.

“Het leuke is dat veel mensen denken dat je Ajax binnen een jaar of twee weer op de rit hebt, maar dat gaat vier of vijf jaar duren”, stelt Van der Gijp. “Het is snel naar de klote geholpen allemaal.”

“Het begon natuurlijk al toen Tadic niet zo veel meer ging doen en ook Blind op zijn laatste benen liep. En als ik nu een beetje naar Ajax kijk, dan zie ik dat je 14 van de 24 contractspelers weg kan doen. Maar die spelers kan je nooit allemaal aan het einde van het seizoen wegdoen.”

“Ieder jaar lukt het je om er vier weg te doen en dan koop je langzaam weer bij, zodat je geen elftal van middelmaat maar een elftal van net boven de middelmaat hebt staan. De komende drie jaar ga je dus zeker niet voor de titel spelen.”

Van der Gijp verzekert de ideale oplossing te hebben. “Je hebt dus een type trainer nodig... Als je iedereen op de goede plek zet en je geeft iedereen bij Ajax dadelijk duidelijke boodschappen mee, dan kan je een prima seizoen spelen. Dan denk ik: maak Ron Jans trainer. Neem hem, doe niet moeilijk. Doe niet ingewikkeld.”

“Hij is van FC Twente naar FC Utrecht gegaan en heeft daar de staf gelaten zoals die was. Hij nam niemand mee, alleen zichzelf. Wat hij bij PEC Zwolle flikte, wat hij bij Twente flikte en nu bij Utrecht flikt... Het is heel simpel: iedereen op de goede plek zetten en een duidelijke boodschap meegeven zodat de Sutalo’s van deze wereld goed tot hun recht komen. Hij gaat werken bij een elftal dat niet beter is dan Twente.”

“Hij is nu 65 jaar. Geef hem een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar”, adviseert Van der Gijp. “Je bespaart je een hoop geld, want hij heeft geen assistenten. Daarna kan je als Ajax opnieuw beginnen met een nieuwe trainer. Je hebt nu gewoon iemand nodig die het maximale kan halen uit een middelmatig elftal. Dat doet Ron Jans al tien jaar.”

