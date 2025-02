Club Brugge heeft het heenduel met Atalanta in de tussenronde van de Champions League in extremis gewonnen. Na negentig minuten stonden Ferran Jutglà en Mario Pasalic op het scorebord en dus leek het in 1-1 te eindigen, maar diep in blessuretijd kreeg Club een omstreden strafschop. VAR Pol van Boekel keurde de penalty goed en dus schoot Gustaf Nilsson de Belgen naar de zege: 2-1. De return in Bergamo volgt volgende week.

Bij Club Brugge stond Ferran Jutglà in de punt van de aanval. De Catalaan werd in zijn rug gesteund door Hans Vanaken, Chemsdine Talbi en voormalig FC Twente-speler Christos Tzolis. Bjorn Meijer ontbrak. Aan de kant van Atalanta vormde Marten de Roon het blok op met middenveld met Ederson, terwijl spitsen Charles De Ketelaere en Mateo Retegui werden ondersteund door Pasalic.

De openingsfase was zonder twijfel voor Club, dat het initiatief pakte en met name via Tzolis dreiging toonde. De Griek was een plaag voor de Italiaanse verdediging, al wist hij de trekker niet over te halen. Na een kwartier was het alsnog raak voor Blauw-Zwart. Talbi profiteerde van de ruimte aan de rechterkant, legde af op Jutglà en zag laatstgenoemde na een prima aanname raakschieten in de verre hoek: 1-0.

Mede doordat het middenveld van Club goed stond, kwam Atalanta er in de eerste helft van de eerste helft amper aan te pas. Daarna kwam Zappacosta met een eerste waarschuwingsschot, dat vrij ruim over het doel van Simon Mignolet vloog. Toch kwam Club die fase het dichtst bij een treffer, toen Maxim De Cuyper zijn uithaal in het zijnet belandde.

Toch wist Atalanta vlak voor rust toe te slaan. De Ketelaere werd bereikt uit een ingooi en legde de bal terug op Zappacosta, wiens uitstekende voorzet werd binnengekopt door Pasalic: 1-1. Een flinke tegenvaller voor de Belgen, die in grote delen van de eerste helft de betere partij waren.

Ook na rust begon Club goed, en combineerde het meermaals richting de zestien van Atalanta. Bij één van die aanvallen probeerde De Cuyper het opnieuw, en weer was het zijnet het eindresultaat.

Even na het uur was Zappacosta dicht bij de voorsprong voor Atalanta, toen de aanvallend ingestelde vleugelverdediger mee naar voren kwam en bij de tweede paal richting korte hoek kopte. Mignolet redde puik. Enkele ogenblikken later was de goalie kansloos, maar kwam hij goed weg toen Lazar Samardzic in totale vrijheid in de zestien naast schoot.

Het niveau van Club zakte naarmate de wedstrijd vorderde, en daar leek Atalanta van te profiteren toen De Ketelaere vrij mocht uithalen vanaf randje zestien. Mignolet toonde zijn kwaliteiten met een puike reflex.

In blessuretijd wees arbiter Halil Umut Meler plots naar de strafschopstip, nadat Isak Hien zijn hand lichtjes in het gezicht van Nilsson plaatste. Atalanta was woedend en vond het absoluut geen strafschop, maar ook VAR Van Boekel was van mening dat het een strafschop was. Nilsson benutte het buitenkansje en Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini beende woedend de catacomben in: 2-1.