Van 't Schip zet streep door naam Ajax-speler: 'Afgeschreven voor Klassieker'

Steven Berghuis mist zo goed als zeker De Klassieker van zondag tussen Feyenoord en Ajax, zo blijkt woensdag uit de woorden van John van 't Schip. De eveneens niet fitte Brian Brobbey heeft nog wel kans dat hij op tijd fit is voor de Eredivisie-kraker in De Kuip.

"Berghuis is wel min of meer afgeschreven voor De Klassieker", zegt Van 't Schip woensdag in gesprek met Ajax TV. "Hij is al vijf of zes weken uit voetbaltraining en zeker nog niet klachtenvrij. Het is nu hopen richting FC Twente en Excelsior."

De middenvelder annex aanvaller is al sinds half februari niet inzetbaar en mist dus het duel van Ajax met Feyenoord in De Kuip, het stadion dat hij enkele jaren geleden inruilde voor de Johan Cruijff ArenA.

Van 't Schip hoopt dat Brobbey de race tegen de klok wint. "Hopelijk kan hij zondag een rol spelen, maar dat ligt aan de komende dagen", benadrukt de coach die aan het einde van het seizoen zijn rol als trainer neerlegt.

Brobbey kampt met een hamstringblessure, al gaat het wel de goede kant op voor de spits. De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles van donderdagavond komt sowieso te vroeg voor hem, wat dus ook geldt voor de herstellende Berghuis.

Jordan Henderson is in de aankomende twee wedstrijden van Ajax sowieso niet beschikbaar. Het is de bedoeling dat de in de winterstop aangetrokken middenvelder na het weekeinde weer aansluit voor de trainingen. "Hij wordt momenteel behandeld in Engeland en zaterdag volgt een specifieke behandeling. Het is de bedoeling dat Jordan volgende week weer met ons traint en beschikbaar is."

Terugkeer

Er is ook goed nieuws voor Van 't Schip, want Ahmetcan Kaplan is na zijn schorsing weer beschikbaar achterin. Daarnaast is Josip Sutalo blessurevrij en Jakov Medic niet langer ziek. Een meevaller voor Ajax, dat zondag tegen PEC Zwolle (1-3) met drie middenvelders in de achterhoede opereerde.