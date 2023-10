Van 't Schip laat vurige wens van zijn recent overleden vrouw uitkomen bij Ajax

Maandag, 30 oktober 2023 om 16:22 • Laatste update: 16:45

John van 't Schip sprak uitgebreid met zijn onlangs overleden vrouw Daniëlle van ’t Schip over zijn dienstverband met Ajax, zo vertelde de nieuwe interim-coach van de Amsterdammers maandag bij zijn perspresentatie. "Ik heb het heel goed doorgesproken met Daniëlle voordat ze overleed", zegt Van 't Schip tegenover ESPN.

Van 't Schips vrouw Daniëlle overleed op 10 oktober op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van endeldarmkanker. "Haar vurige wens was dat ik weer iets bij Ajax zou gaan doen. Punt één omdat Ajax mijn club is, ten tweede omdat het ook haar club is. Daarnaast is onze liefde hier begonnen." Van 't Schip speelde liefst 347 wedstrijden voor Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aanvankelijk was Van 't Schip in beeld voor het technisch hart bij Ajax, maar door het ontslag van Maurice Steijn werd hij gevraagd om tijdelijk de hoofdtrainer te worden. "Ik werd gebeld toen ik in Athene zat met mijn gezin na de uitvaart van mijn vrouw. Toen werd tussen de regels door gevraagd hoe ik erin stond."

John & Daniëlle van 't Schip

De vrouw van Van 't Schip speelde daarin een belangrijke rol. "Ik had het eerder met mijn vrouw besproken en die zei dat ik het moest doen. Vandaar dat die beslissing makkelijk is. Ik sta er volledig achter. Ajax staat erachter en mijn vrouw heeft 'van boven' ermee ingestemd. Ik weet dat ze bij me is."

Michael Valkanis

Van 't Schip neemt zijn vaste assistent Michael Valkanis, met wie hij al sinds 2016 werkt, mee naar Ajax. "Ik werk sinds mijn periode in Australië met hem samen. Michael is gewoon een heel goede veldtrainer", zegt Van 't Schip tegenover Voetbal International.

"Hij kan het op een heel duidelijke en goede manier overbrengen, de visie en de manier waarop wij willen spelen. Dat kan hij in goede trainingsvormen vertalen, in goede presentaties."

Voor Van 't Schip was het van doorslaggevend belang om iemand mee te nemen die hij vertrouwt en al langere tijd kent. "Dat ik er blind van op aan kan dat hij weet wat ik wil en ik weet wat hij doet."