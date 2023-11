'Van 't Schip gaf pijnlijkst denkbaar signaal af tegen Volendam'

Vrijdag, 3 november 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

De ochtendbladen staan ondanks de 2-0 zege van Ajax op FC Volendam niet meteen op de banken. De Amsterdammers wisten donderdagavond voor het eerst sinds 12 augustus weer eens een competitiewedstrijd te winnen, maar dat zorgt niet meteen voor een hosannastemming in de media. Zij zagen vooral hoe opluchting de boventoon voerde in de Johan Cruijff ArenA.

"Sprankelend was het niet, maar onder Van 't Schip heeft Ajax de weg omhoog ingezet", begint het Algemeen Dagblad. "De tussenpaus zag na twee trainingen een energiek elftal, dat het gebrek aan kwaliteit en vertrouwen echter nog lang niet helemaal camoufleerde. Dat Akpom in de slotfase nog de paal raakte nadat hij Bakhaus had omspeeld, deed aan de blijdschap en opluchting bij spelers en supporters weinig af."

De Telegraaf zoomt in op de basisplaats van Ar'jany Martha. Het talent begon in de basis en maakte een prima indruk. "Onbewust gaf de trainer daarmee het pijnlijkst denkbare signaal af", aldus Mike Verweij. "Ajax trad tegen de Volendammers aan met een twintigjarige, als rechtsbuiten opgeleide speler, terwijl de club sinds 2021 voor 53,5 miljoen euro uitgaf aan spelers die als linksback opereerden."

Verweij somt de aankopen en hun transfersom op. "Calvin Bassey (23 miljoen euro), Ávila (12,5), Owen Wijndal (10) en Borna Sosa (8). Het zegt alles over het wanbeleid van de afgelopen jaren én over het failliet van de jeugdopleiding. Wie niet in staat is backs als Ávila en Anton Gaaei op te leiden, speldt zich een enorm brevet van onvermogen op."

In Trouw wordt de nadruk gelegd op het gebrek aan scorend vermogen. "Uit de beroerde afwerking bleek hoe weinig overtuiging er bij Ajax was", schrijft John Graat. "Vooral Steven Berghuis liet bij al zijn vrije schietkansen niet de kwaliteit zien die hij normaal heeft in zijn linkervoet. Dat gebrek aan rendement is zorgwekkend, voor de komende tijd, zoals de verdediging dat ook blijft."

Willem Vissers schrijft in de Volkskrant dat de spanning voelbaar was in het stadion. "Soms viel een onheilspellende stilte, als teken van het ongeloof over de teloorgang van Ajax. Als bewijs van zenuwen, van latente angst dat het mis zou gaan. En dat had in de slotfase best gekund. Ajax trapte voor het eerst in de geschiedenis af als achttiende in de eredivisie, en dat bleek geen onverdeeld genoegen."

Vissers is dan ook niet meteen overtuigd geraakt van de eerste wedstrijd onder Van 't Schip. "Omdat het doelpunt lang uitbleef, zakte Ajax na een frisse, sprankelende start weg in traagheid, onderling onbegrip en een reeks mislukkingen. Volk dat normaliter komt controleren of en hoe Ajax wint, hoopt in deze tijden in eerste instantie dat het elftal niet verliest."