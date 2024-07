Robin van Persie ziet naast Cody Gakpo nog een uitblinker bij Oranje: ‘Hij is zó slim’

Robin van Persie kijkt met genoegen naar de prestaties van het Nederlands elftal op dit EK. De topscorer aller tijden van Oranje, 50 goals in 102 interlands, noemt in gesprek met Voetbal International twee internationals die er volgens hem bovenuit steken bij de halvefinalist van EURO 2024.

"Cody Gakpo vind ik wel het verschil maken op dit moment, maar dat is ook weer niet zo heel moeilijk om te zien", verwijst de hoofdtrainer van sc Heerenveen naar de vleugelaanvaller van Oranje, met drie doelpunten mede-topscorer op het EK.

Van Persie ziet meer spelers opstaan in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. "Ik kan ook wel genieten van Nathan Aké. Hij is zó slim, overal zit een ideetje achter", is de trainer in Friese dienst lovend over de linksback van Nederland.

"Jerdy Schouten vind ik ook heel sterk spelen. Ook zo’n type waar ik blij van word. Dat zijn gewoon jongens die iedere keuze, met of zonder bal, met een ideetje maken", aldus de hoopvolle Van Persie.

Oranje

Van Persie laat tevens zijn licht schijnen over Oranje tijdens dit EK. "Het is knap dat ze in de halve finale zitten. Ze hebben echt veerkracht getoond tegen Turkije. Ze moesten van ver komen."

Als beloning wacht een confrontatie met Engeland, waar Van Persie jarenlang speelde voor achtereenvolgens Arsenal en Manchester United. "Ik ben heel benieuwd. Engeland is geen topteam, maar wel een team dat heel moeilijk te verslaan is."

"Dat is Oranje ook", zo benadrukt de voormalig topschutter. "Zelfs tegen Oostenrijk, toen ze niet goed speelden, waren ze toch moeilijk te verslaan. Oostenrijk moest ook heel diep gaan om alsnog van Nederland te winnen. Wat dat betreft zijn het een beetje twee soortgelijke teams, die in een soortgelijke situatie zitten."

