Van Persie voert gesprek met Heerenveen en staat open voor stap naar Friesland

Robin van Persie heeft een gesprek gevoerd met sc Heerenveen en staat open voor een stap naar Friesland, zo meldt Sander de Vries namens de Leeuwarder Courant. De veertigjarige jeugdtrainer van Feyenoord ‘brandt van de ambitie en wil hoofdtrainer worden’, zo klinkt het. Van Persie beschikt over een aflopend contract in Rotterdam. Feyenoord wil verder met de jeugdtrainer, zo meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad.

Omrop Fryslân meldde maandagavond dat Van Persie in de belangstelling van Heerenveen staat. Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen bij de huidige nummer elf van de Eredivisie en de oud-spits geldt als een optie om hem op te volgen. Van Persie wil dolgraag hoofdtrainer worden, maar bij Feyenoord is dat logischerwijs niet mogelijk zo lang Arne Slot er met de scepter zwaait.

Daarnaast is het nog maar afwachten of Dennis te Kloese het bij een eventueel zomers vertrek van Slot aandurft om Van Persie zonder ervaring als trainer op het hoogste niveau voor de leeuwen te gooien. “Hij wil hoofdtrainer worden en bij Feyenoord zijn vervolgstappen momenteel niet mogelijk. Vandaar dat hij verder kijkt”, aldus De Vries.

“Van Persie wilde luisteren naar het verhaal van Heerenveen, verkerend in de wetenschap dat deze club mogelijk een ideaal vertrekpunt als hoofdtrainer is.” De Vries schrijft dat de oud-spits ‘niet onomstreden’ is in de jeugdopleiding van Feyenoord.

“Zijn trainerskwaliteiten worden erkend en zijn loopbaan als voormalig topvoetballer behoeft geen toelichting. Keerzijde is dat Van Persie van Feyenoord Onder 18 naar verluidt volledig zijn eigen plan trekt, compleet met een door hem samengestelde begeleidingsstaf van zo’n vijftien (!) personen.”

De Vries benadrukt dat Van Persie vooralsnog één van de kandidaten is voor de trainersvacature in Heerenveen. Zoals bekend staan ook Rick Kruys en Maurice Steijn op de lijst.

Feyenoord wil verder met Van Persie

Feyenoord probeert Van Persie binnenboord te houden, zo meldt hetdinsdagmiddag. De club wil de jeugdtrainer langer aan zich binden, maar die gesprekken hebben vooralsnog geen nieuwe verbintenis opgeleverd. “Bij Feyenoord weten ze dat de oud-spits de ambitie heeft om hoofdtrainer te worden”, schrijft clubwatcher Gouka.

“Van Persie heeft ook gesproken met Te Kloese over de toekomst, maar een akkoord kwam er (nog) niet. Feyenoord laat weten zelf ook graag verder te willen met Van Persie”, zo klinkt het.

