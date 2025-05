Van Persie geeft twee basisplaatsen prijs bij Feyenoord: 'De rest houd ik nog even voor me'

Robin van Persie schoof dinsdagmiddag aan voor de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk van woensdag. De trainer van de Rotterdammers gaf alvast twee basisplaatsen prijs in de achterhoede van zijn team.

''Dat ‘Q’ (Quilindschy Hartman, red.) gaat spelen, geef ik prijs. Ook Givairo Read start in de basis. De rest houd ik nog even voor me'', aldus Van Persie op het perspraatje in De Kuip.

Hartman had in de afgelopen vier wedstrijden geen basisplaats en moest het doen met invalbeurten. Van Persie koos doorgaans voor Gijs Smal of Hugo Bueno op de linksbackpositie. Read kreeg tegen PSV rood vanwege een overtreding op Noa Lang, maar de rode prent is inmiddels geseponeerd door de tuchtcommissie van de KNVB.

Hwang In-beom is geschorst voor de ontmoeting met RKC. De Zuid-Koreaanse middenvelder ontving tegen PSV zijn vijfde gele kaart en is dus geschorst. ''Woensdag speelt iemand anders op zijn positie, die keuze hebben we al gemaakt. Wie dat is? Die hou ik nog even voor me, ik wil niet alles prijsgeven'', houdt Van Persie een specifieke naam voorlopig achterwege.

Van Persie is gecharmeerd van wat Hwang toevoegt aan Feyenoord. ''Hwang is voor ons een hele belangrijke schakel, zowel verdedigend als aanvallend. Dat zag je ook tegen PSV. Hij maakt goede keuzes en is technisch heel sterk. Maar Hwang heeft ook nog dingen die beter kunnen, daar werken we aan.''

''Hwang staat daar heel erg voor open. Daar zie je ook iedere keer die verbondenheid om beter te worden. Dat is eigenlijk wel een voorwaarde voor een samenwerking tussen staf en spelers'', aldus de Feyenoord-coach.

Van Persie mist sowieso de geblesseerde Thomas Beelen en over Gernot Trauner bestaan nog twijfels. ''Mocht het zo zijn dat Gernot niet kan spelen, dan hebben we een andere oplossing. Welke? Dat ga ik ook niet verklappen. Ik heb Hartman al verklapt'', lacht de oefenmeester.