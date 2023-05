Van Nistelrooij spreekt transferwens uit: ‘Hij vult het geweldig in'

Zondag, 7 mei 2023 om 11:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:02

Ruud van Nistelrooij hoopt ook komend seizoen over Fábio Silva te kunnen beschikken. Dat bevestigt de PSV-trainer na afloop van de zege op Sparta Rotterdam (0-1). Silva vertolkte in dat duel een belangrijke rol door de aanval in te leiden waar de winnende treffer uit voortkwam. "Hij vult het geweldig in", aldus Van Nistelrooij op de persconferentie.

Met iets meer dan 73 minuten op de klok ontfutselde Silva Adil Auassar de bal, waarna de PSV'er het vijandige strafschopgebied in dribbelde. Daar tikte Sparta-goalie Nick Olij Silva's voorzet voor de voeten van Anwar El Ghazi, die de bevrijdende 0-1 binnenschoot. Dat was een verdiende treffer, zo oordeelde Van Nistelrooij.

"Ik vond de eerste helft minder, maar nog steeds stabiel", analyseerde de PSV-trainer op de persconferentie. In het tweede bedrijf drukte zijn ploeg volgens hem door. "Dan hangt hij in de lucht. Op een gegeven moment maak je hem dan en win je verdiend, denk ik." PSV maakt zo in theorie nog altijd kans op de landstitel. "Als je deze wint, heb je twee thuiswedstrijden. Dat weet je. Je moet het nog wel laten zien, maar in principe moeten wij in deze vorm en met het besef wat deze groep heeft, die wedstrijden pakken. Dat besef hebben we en dan ga je kijken wat er mogelijk is."

Dat invaller Silva zo'n groot aandeel in de zege had, noemt Van Nistelrooij 'geweldig'. "En niet alleen hij. Iedere keer krijg ik vragen: die speelt niet, die speelt niet. Wij hebben gewoon meerdere basisspelers en die maken ook het verschil, wie het dan ook is. Dat is gewoon een geweldige teamprestatie, we hebben iedereen nodig. Hij (Silva, red.) vult het ook geweldig in als hij zijn minuten maakt, dus complimenten aan hem. We willen de beste spelers altijd houden, maar je weet waar hij onder contract staat en wat dat prijskaartje zou moeten zijn. We gaan in ieder geval nog drie wedstrijden van hem genieten."