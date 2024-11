Van Nistelrooij gaat in op vraag of Amorim zich nu al bemoeit met opstelling van Manchester United

Ruud van Nistelrooij benadrukt voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Chelsea van zondag dat alleen hij de opstelling bepaalt van Manchester United. De nieuwe manager Rúben Amorim begint pas na 10 november aan zijn klus op Old Trafford. Tot die tijd trekt Van Nistelrooij aan de touwtjes bij de nummer dertien in de Premier League.

''Woensdag waren er gemengde emoties. Zeker vanwege het vertrek van Erik op maandag en het feit dat ik het stokje overnam. En vanwege de afloop van de wedstrijd van woensdag'', doelt Van Nistelrooij bij Viaplay op de 5-2 overwinning van Manchester United op Leicester City in de EFL Cup.

''Dus je gaat inderdaad door allerlei soorten emoties heen. Zeker ook met de aanstelling van de nieuwe manager. Het gaat allemaal snel en daar moeten we mee zien te dealen'', zo benadrukt Van Nistelrooij kort voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Chelsea op Old Trafford.

Van Nistelrooij krijgt vervolgens de vraag of Amorim enige invloed heeft gehad op de voorbereiding en de opstelling van Manchester United voor het bezoek van Chelsea. ''Nee, er is geen contact geweest'', luidt het duidelijke antwoord van de interim-manager. ''Er is duidelijk naar de spelers gecommuniceerd dat ik tot volgende week zondag tegen Leicester de leiding heb.''

''En daarna is het aan de nieuwe manager. Dat is dus helder voor de spelers en de technische staf. En we richten ons nu volledig op het winnen van de komende drie duels.'' Manchester United treft deze zondag Chelsea en staat op 10 november tegenover Leicester. Tussendoor volgt op donderdag de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki.

Van Nistelrooij heeft tegen Chelsea basisplaatsen in petto voor Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt. Joshua Zirkzee moet het doen met een plaats op de reservebank van Manchester United. De aftrap op Old Trafford is om 17:30 Nederlandse tijd.

Mocht Chelsea winnen van Manchester United, dan stijgt het elftal van manager Enzo Maresca naar de derde plaats in de Premier League. De thuisclub verovert de elfde plaats bij drie punten op eigen veld.