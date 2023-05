Van Hooijdonk kiest ‘niet de meest sexy speler’ als beste man van Feyenoord

Dinsdag, 16 mei 2023 om 09:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:06

Volgens Pierre van Hooijdonk is Dávid Hancko dit seizoen de beste speler van Feyenoord. De Rotterdammers kroonden zich zondag dankzij een 3-0 zege op Go Ahead Eagles voor de zestiende keer tot landskampioen van Nederland. Hancko wordt door Van Hooijdonk geprezen. In de ogen van de analyticus stond de Slowaakse centrumverdediger er gelijk sinds zijn komst.

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor zes miljoen euro over van Sparta Praag. De mandekker groeide onder Arne Slot direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Hij kwam dit seizoen tot nog toe tot 48 officiële duels, waarin hij ook nog eens zijn aanvallende bijdrage bewees met 4 goals en 5 assists. Van Hooijdonk wordt door Voetbal International gevraagd wie hij dit seizoen de beste speler van Feyenoord vindt en neigt naar Hancko.

“Natuurlijk zijn er meer namen te noemen”, zo legt de oud-spits uit. “Kökçü vond ik vooral in de tweede seizoenshelft erg goed, Santiago Giménez heeft zijn waarde als spits bewezen, Lutsharel Geertruida heeft een heel goed seizoen gedraaid en Mats Wieffer heeft het sinds de winter ook goed gedaan. Maar degene die het vanaf dag één heeft bewezen en er gelijk stond, was Hancko. Hij heeft de onverzettelijkheid van een echte verdediger, maar niet het blinde. Als aanvaller weet je nooit wat hij doet.”

Van Hooijdonk noemt het ‘altijd prettig’ dat Hancko ook nog een aantal doelpunten voor zijn rekening heeft genomen. “Ik snap dat het niet de meest sexy speler is, ik geniet ook meer van een steekbal van Kökçü of een stiftje van Giménez, maar ik vond Hancko de meest stabiele factor. Hij was de stille kracht in het gros van de wedstrijden, hij heeft ook alles gespeeld. Ik vind hem heel compleet: hij heeft de snelheid, de duelkracht en de inspeelpass. Dan maak je een elftal direct beter.”

Voor Van Hooijdonk was Mats Wieffer dit seizoen de grootste verrassing bij Feyenoord. “Hij had een moeilijke start, omdat hij meteen een enkelblessure opliep. Daardoor hebben we nooit kunnen zien of hij gelijk had kunnen aanhaken. Vervolgens wilde Feyenoord in de winter zelfs acht miljoen euro uitgeven om Ramiz Zerrouki te halen. En dan blijkt ineens dat Wieffer voor de compositie op het middenveld de ideale speler is. Wieffer denkt sneller dan Timber en voegt fysiek wat toe, ook met zijn kopkracht.”