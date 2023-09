Van Hooijdonk én Koeman: ‘Het was zijn show, hij is de winnaar van dit systeem’

Donderdag, 7 september 2023 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:17

Pierre van Hooijdonk vindt dat Denzel Dumfries het meest profiteert van het nieuwe systeem van Ronald Koeman. De bondscoach koos er in het gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland (3-0) voor om aan te treden met drie centrumverdedigers en twee wingbacks: Daley Blind (links) en Dumfries (rechts). Met name laatstgenoemde speelde uitstekende, zo concludeert de analist in de studio van de NOS.

“Het is de grote Denzel Dumfries-show", merkt Van Hooijdonk op. "Hij is de grote winnaar van dit systeem. Als rechtsback vind ik hem veel minder dan als wingback. Hij leverde ook echt een geweldig stiftballetje af bij Gakpo bij de 2-0.” Van der Vaart moet lachen om de assist van Dumfries op Weghorst, bij de 3-0: de back leek de bal niet helemaal goed te raken, maar toch belandde de bal op het hoofd van de spits. “Hij moet vanavond met mij naar het casino gaan, want nu lukt ook echt alles", grapt Van der Vaart. "Het is echt ongelofelijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een hoekschop in de zeventiende minuut van Daley Blind werd met het hoofd teruggelegd door Denzel Dumfries. Met een drop-kick knalde Marten de Roon ineens binnen: 1-0. Oranje bleef makkelijk door combineren en speelde zich na ruim een half uur naar de volgende treffer. Een voorzet van Dumfries werd bij de tweede paal feilloos afgemaakt door Cody Gakpo. De aanvaller controleerde de bal op de borst en volleerde in de korte hoek binnen: 2-0. Het werd zes minuten voor rust nog mooier voor Oranje. Gakpo gaf na een indrukwekkende dribbel een steekbal op Dumfries, die Wout Weghorst uit zijn voorzet diagonaal zag binnenkoppen: 3-0. Na rust werd er niet gescoord.

Ook Koeman zelf laat na afloop weten erg tevreden te zijn over het optreden van Dumfries. “Hij was enorm belangrijk aan de rechterkant. We hebben ons in die korte tijd wel gefocust op die twee wingbacks. Het zijn backs die voetballen vermogen hebben, en met name Denzel natuurlijk. Hij is fysiek heel sterk en hij kan ook koppen. Tuurlijk zie je dat hij als een vis in het water is in dit systeem. Sommige spelers spelen deze formatie gewoon iedere week”, aldus de bondscoach.