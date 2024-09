Van Hooijdonk deelt één minuut na start Studio Voetbal al sneer uit aan NOS

Pierre van Hooijdonk is niet blij met de gebeurtenissen van afgelopen week. Daarin werd de analist door de NOS gedwongen een keuze te maken tussen zijn televisiewerkzaamheden en zijn rol als commissaris bij NAC Breda. De NOS wilde namelijk 'een schijn van belangenverstrengeling' voorkomen. Van Hooijdonk vindt het gek dat zijn collega-analisten níét voor dezelfde keuze gesteld worden.

De NOS meldde donderdag dat Van Hooijdonk per direct zou stoppen als commissaris bij NAC. Omdat de promovendus nu waarschijnlijk vaker besproken wordt in Studio Voetbal, achtte de omroep de kans op belangenverstrengeling een stuk groter.

Van Hooijdonk legde daarop zijn taken als commissaris neer, en bleef alleen als adviseur aan zijn jeugdliefde verbonden. Zondag in Studio Voetbal wordt de oud-spits direct gevraagd naar de beslissing.

Jeroen Stekelenburg, tafelheer bij afwezigheid van vaste presentator Sjoerd van Ramshorst, bijt de spits af. "Pierre, was het nog een moeilijke keuze, NAC of NOS?" Van Hooijdonk reageert door te stellen 'niet weg te zijn bij NAC', waarop een verkapte sneer naar de omroep volgt. "Ik blijf adviseur, in plaats van RvC-lid. Dus de NOS kan het morele vakje afvinken."

Op de vraag of Van Hooijdonk 'tandenknarsend' afscheid genomen heeft als commissaris, reageert hij veelzeggend. "Wij zitten hier regelmatig met een groepje aan tafel... Ibi (Ibrahim Afellay, red.) werkt ook bij Feyenoord. Theo (Theo Janssen, red.) werkt ook bij Vitesse. Als ik dan bij NAC werk..."

Van Hooijdonk, die als speler tussen 1991 en 1995 furore maakte bij NAC, was sinds 2022 als commissaris verbonden aan de Parel van het Zuiden. Daar behoorden de technische zaken tot zijn portefeuille.

Onder Van Hooijdonks leiding werd onder meer Peter Maas aangesteld als technisch directeur. Samen met Maas ging de oud-spits over de transferperiode in de winter van 2023.