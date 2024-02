Van Hanegem vermoedt dat Van 't Schip nieuw systeem bij Ajax niet zelf bedacht

Willem van Hanegem denkt dat trainer John van ‘t Schip op advies van assistent Michael Valkanis in een 5-3-2-systeem aantrad tegen AZ. Voor de aftrap verraste de trainer van Ajax door niet vier, maar vijf verdedigers op te stellen. Volgens De Kromme heeft Valkanis ‘veel in te brengen in Amsterdam’.

Ajax leed zondagmiddag een pijnlijke nederlaag op bezoek bij AZ. De Amsterdammers kwamen ook met vijf verdedigers zwak voor de dag en werden geslacht door twee goede doelpunten van Ruben van Bommel: 2-0.

In zijn column in het Algemeen Dagblad laat Van Hanegem weten dat hij de nieuwe formatie ongefundeerd vindt, en dat het plan om de verdedigende lekken te dichten uit de koker van Valkanis komt.

“John van ’t Schip heeft de Griek Michael Valkanis meegenomen naar de Arena en die heeft best veel in te brengen in Amsterdam”, weet Van Hanegem. “Ik vraag me af of hij heeft bedacht om dan maar in dat systeem met vijf verdedigers te gaan spelen.”

“Dat is voor sommige mensen een soort heilige oplossing: meer verdedigers, dan gaat het vast beter. Bij Oranje had je ook zo’n stroming die het maar over die manier van spelen had. Louis van Gaal speelde het, maar hij moest het voortdurend repareren. Het is geen truc die altijd werkt.”

“Ajax dacht dat het tussen Noorwegen en Alkmaar wel even zo’n opstelling kon introduceren. Zonder erop te kunnen trainen. Wat naïef eigenlijk. Bovendien is het voor ploegen in problemen beter om vastigheid te houden, en dat biedt een systeem met drie man voorin en vier verdedigers.”

“Ajax doet maar wat, ook tegen AZ. En ondertussen raken de spelers steeds meer de weg kwijt. Ze denken steeds de oplossing weer te hebben gevonden”, besluit Van Hanegem.

