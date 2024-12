Van Hanegem schrikt van duo bij Feyenoord: 'Verschrikkelijk. Droevig om te zien, man'

Willem van Hanegem toont zich in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad kritisch over Feyenoord, dat in de Champions League met 4-2 won van Sparta Praag. De trainer in ruste heeft met een mix van verbazing en ergernis gekeken naar Bart Nieuwkoop en Gijs Smal.

Van Hanegem ergerde zich woensdag bij vlagen aan Feyenoord, ondanks de overwinning in de eigen Kuip. ''Dat is wel het juiste woord. Het moet eigenlijk heel gek aanvoelen dat je 3-0 voor staat en toch het gevoel hebt van: als die gasten zo scoren, dan ga je het nog moeilijk krijgen ook.''

''Je hebt niet een ploeg die zulke koekenbakkers makkelijk oprolt. Dat zag je ook niet terug in het veld'', aldus De Kromme, die vooral is geschrokken van de vleugelverdedigers van Feyenoord, Nieuwkoop en Smal.

''Het loopt allemaal maar bij elkaar te hobbelen. Dan hebben we een rechtsback uit eigen kweek. Aan de bal is dat verschrikkelijk. Het is een aardige verdediger, maar hij moet niet te veel meespelen. Dat is vreselijk'', vindt Van Hanegem Nieuwkoop niet Feyenoord-waardig.

De icoon van Feyenoord is evenmin te spreken over de inbreng van Smal op de linkerflank. ''Hij speelde vrije ballen zomaar over de lijn. Het is droevig om te zien, man.''

Smal liep tegen Sparta Praag een hamstringblessure op, en werd in de tweede helft vervangen door Thomas Beelen. De linksback ontbreekt hierdoor zaterdag thuis tegen Heracles Almelo.

Trainer Brian Priske kan in de ontmoeting met Heracles verder ook niet beschikken over Jordan Lotomba, Julián Carranza, Ayase Ueda en Quilindschy Hartman.