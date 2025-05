Van Hanegem ziet drie grote namen dolgraag naar Feyenoord komen

Willem van Hanegem buigt zich in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad alvast over de transferzomer van Feyenoord. De trainer in ruste is gecharmeerd van drie spelers en ziet het trio graag in De Kuip tekenen.

Mohammed Ihattaren vertrekt sowieso bij RKC Waalwijk, zo werd deze week duidelijk. De middenvelder zou nooit 'nee' zeggen tegen PSV, maar Van Hanegem zou het mooi vinden als Feyenoord met ingang van komend seizoen zijn werkgever is.

''Dat vind ik echt een goede speler'', is Van Hanegem lovend over Ihattaren. ''Als hij er echt mee bezig is, dan moet dat goed komen. En wie wil er nou niet bij Feyenoord spelen? Hij kost niet zoveel en normaal gesproken is het een heel goede speler.''

Feyenoord is actief in de markt voor Luciano Valente (FC Groningen) en Van Hanegem juicht dat alleen maar toe. ''Ik zou hem wel willen. Maar je moet ook kijken wat er weggaat. Met Steijn heb je de topscorer al, dat is ook een middenvelder. Maar ik vind Valente echt een goede speler.''

Inmiddels is duidelijk geworden dat ook PSV serieuze interesse heeft in Valente, die in Groningen nog drie jaar vastligt. Het is wachten op een eerste bod vanuit Eindhoven op de middenvelder.

Van Hanegem gaat het rijtje opties verder af en komt uit bij Mats Wieffer, een oude bekende van Feyenoord. De middenvelder werd bijna een jaar geleden voor 32 miljoen euro verkocht aan Brighton & Hove Albion, waar hij overigens niet altijd aan spelen toekomt.

''Ik zou hem terughalen. Hij speelt toch niet in Engeland en zit op de bank'', aldus De Kromme. Wieffer krijgt de laatste weken vaker speeltijd, al is dat wel als rechtsback.