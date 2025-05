Totaal geen leedvermaak bij Willem van Hanegem na mislopen titel door Ajax

Willem van Hanegem blikt in zijn laatste column voor het Algemeen Dagblad van dit seizoen terug op het mislopen van de landstitel door Ajax. ''Hoe ga je straks in hemelsnaam weer fris aan het nieuwe seizoen beginnen?'', vraagt De Kromme zich hardop af.

Van Hanegem snapt de tranen bij trainer Francesco Farioli wel na zo'n deceptie aan het einde van het seizoen. ''En geloof me, dit verwerk je niet in een zomervakantie. Dit blijft je heel lang achtervolgen. Bij de naam Francesco Farioli zullen we in Nederland altijd blijven denken aan het weggeven van de landstitel.''

De trainer in ruste is een Feyenoord-man in hart en nieren. Van leedvermaak is echter geen sprake bij Van Hanegem. ''Nee, ik behoor niet tot de mensen die zich op de dijen kletsen van het lachen nu het mis is gegaan met Ajax. Als je hebt gevoetbald weet je hoe erg dit is, dit gun je eigenlijk niemand.''

In de optiek van Van Hanegem had Ajax veel vaker moeten uitspreken dat het kampioenschap voor het grijpen lag. ''Ook de mensen rond de club. Ze deden daar te vaak alsof er spelers van het niveau van Helmond Sport rondliepen, terwijl ze toch echt een paar prima voetballers hebben.''

De voorsprong van negen punten had voor veel meer zelfvertrouwen naar buiten toe moeten zorgen, zo luidt het oordeel. ''Ze bleven maar uitstralen dat het allemaal nog mis kon gaan. Dat vond ik niet echt iets voor Ajax, ook niet na een moeizaam laatste seizoen.''

Ajax gaat volgend seizoen weer voor de titel, net als het Feyenoord van Robin van Persie. ''Maar ik moet eerlijk zeggen: die opmars moet hij dan op het trainingsveld hebben gezien, want in de wedstrijden van Feyenoord herken ik nog niet de nieuwe landskampioen. Integendeel.''

Van Hanegem concludeert tot slot dat PSV 'ontzettend goed is weggekomen'. ''Natuurlijk, hun eindsprint was goed. Maar de winnende goal van Lang in de Kuip tegen Feyenoord in minuut 99, die 2-2 van Blokzijl tegen Ajax. De naam Lucky Ajax kan even de prullenbak in.''