Van Hanegem enthousiast over Feyenoorder die ‘te goed is voor de bank’

Maandag, 28 augustus 2023 om 10:50 • Wessel Antes • Laatste update: 11:17

Willem van Hanegem verwacht veel van Feyenoord-spits Ayase Ueda, zo laat hij optekenen in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad. De 25-jarige spits, die tegen Almere City (6-1 winst) slechts 19 speelminuten kreeg, is volgens de Kromme zelfs ‘te goed voor de bank’. Van Hanegem is verder te spreken over Santiago Giménez, die zich zondagmiddag ondanks de concurrentiestrijd met Ueda op collegiale wijze liet zien. “Bij Feyenoord willen ze het weer samen doen en zo hoort het.”

Feyenoord veegde in eigen huis de vloer aan met promovendus Almere. Van Hanegem zag hoopgevende dingen bij zijn club. “Alex Pastoor vond Almere City goed van start gaan in de Kuip. Schitterend vond ik dat, want na drie minuten was het al raak. Feyenoord liet bij vlagen echt leuke aanvallen zien. Igor Paixão was weer goed en Santiago Giménez is ook aan de beterende hand. Niet alleen omdat hij twee goals maakte, hoor, en er zat ook nog gewoon een strafschop bij. Maar hij wordt zichtbaar scherper.”

Van Hanegem is zeer complimenteus over Giménez. “Hij gaf een bal in de slotfase in kansrijke positie aan Ayase Ueda. Dat zegt iets, want dat is in feite zijn concurrent. Maar hij koos voor het teambelang. Ook Giménez weet dat Ueda te goed is voor de bank. Dat ene moment maakte mij dus vrolijk. Bij Feyenoord willen ze het weer samen doen en zo hoort het. ” Ueda, die maandag zijn 25ste verjaardag viert, kwam deze zomer voor 9 miljoen euro over van Cercle Brugge. Tot dusver kwam hij tot 54 speelminuten in Rotterdamse dienst, verdeeld over 3 optredens.

Giménez, die zondag tweemaal trefzeker was, gaf op de persconferentie na afloop aan dat hij graag zijn eerste hattrick had willen noteren. “Uiteraard ben ik erg blij met de overwinning en met mijn twee doelpunten. Het had perfect geweest om een hattrick te scoren, maar ik heb een paar kansen gemist. Ik ben aan het werken om meer te kunnen scoren.” De Mexicaan ervaart geen extra druk nu Ueda getekend heeft. “Bij Feyenoord ervaar je altijd druk. Je moet altijd winnen.” Het lijkt erop dat Ueda in de eerste twee wedstrijden van de Champions League de kans gaat krijgen als vervanger van Giménez, die nog twee Europese wedstrijden schorsing moet uitzitten.