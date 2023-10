Van Gaal, Kroes en Ajax-directie vellen oordeel over Maurice Steijn

Maurice Steijn krijgt voorlopig het vertrouwen van de beleidsbepalers bij Ajax. Dat schrijven Mike Verweij en Valentijn Driessen donderdag in De Telegraaf. Iedereen beseft zich de onmogelijke omstandigheden waarin Steijn moet werken, gezien het bedroevende niveau van de selectie. Daardoor geven Alex Kroes, Louis van Gaal en de zittende directie de trainer vooralsnog rugdekking.

Ajax ging de interlandperiode in met de slechtste seizoenstart ooit. Na zes duels staan de Amsterdammers op slechts vijf punten en de zestiende plek op de Eredivisie-ranglijst. Trainer Steijn blijft vooralsnog echter buiten schot, weten Driessen en Verweij.

"Vooralsnog heeft Steijn – afkomstig uit de koker van Sven Mislintat – het vertrouwen van Van Gaal, Kroes en de zittende directie", schrijft het duo. "Hoewel er werd geïnformeerd naar Mitchell van der Gaag en de naam van John van ’t Schip eerder al eens viel als interim-trainer."

"Iedereen beseft dat Steijn onder de moeilijkste omstandigheden moet werken, met een selectie die de slechtste is sinds jaren. Bovendien zou Jan van Halst (interim-directeur, red.) bij een congé van Steijn als mede-architect van de huidige selectie zijn laatste beetje geloofwaardigheid verliezen."

Steijn zou vrijwel de enige zijn die rugdekking krijgt van 'het hervormde Ajax'. Onder meer Maurits Hendriks (Chief Sports Officer) en Van Halst wachten een spoedig afscheid. "Als de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes aantreedt, is Van Halst foetsie. Voorlopig staat 15 maart nog in de Ajax-agenda’s omcirkeld voor de komst van Kroes, maar Michael van Praag en Louis van Gaal (respectievelijk voorzitter en adviseur van de Raad van Commissarissen, red.) gaan met AZ in gesprek om Kroes’ eerste werkdag naar voren te halen. Het streven is 1 januari."

"Chief Sports Officer Maurits Hendriks, wiens functie als een weeffout in de organisatie wordt gezien, wacht eenzelfde lot als Van Halst", weten Driessen en Verweij. "Zijn onbeduidende rol, opgeteld bij het gedrag dat de door de meeste medewerkers gehate oud-NOC*NSF-bestuurder op De Toekomst tentoonspreidt, maakt een vertrek onvermijdelijk."

Verweij en Driessen weten ook dat Danny Blind een grotere rol zal krijgen dan aanvankelijk werd verwacht. De ras-Ajacied gaat de RvC niet alleen adviseren, maar zal vanaf maart 2024 ook toetreden tot de raad. "Op de achtergrond wordt door Van Praag, Leo van Wijk en de bestuursraad naarstig gezocht naar commissarissen, die samen met Blind moeten zorgen dat er nooit meer een spookrijder instapt als Mislintat, die in nog geen half jaar (!) tientallen miljoenen euro’s schade heeft kunnen aanrichten."

Blind zal, als Steijn toch ontslagen wordt, ook zeggenschap krijgen in het uitzoeken van een nieuwe trainer. Verweij en Driessen verwachten namelijk dat 'de wereld er heel anders uit kan zien' bij een nederlaag tegen hekkensluiter FC Utrecht zondag. "Dan zullen Van Gaal, Blind en Kroes ook voor de trainersstoel op zoek moeten naar een nieuw poppetje in de poppenkast. Een poppetje dat in dat geval één heel belangrijk punt op Steijn voor heeft: dat hij vanaf het begin in een stabielere organisatie terechtkomt met veel meer voetbal-knowhow en Ajax-dna."