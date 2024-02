Van Dijk en Gakpo voorkomen duur puntenverlies Liverpool met rake kopballen

Liverpool heeft woensdagavond uitstekende zaken gedaan in de Engelse titelstrijd. The Reds keken in eigen huis vrij lang tegen een 0-1 achterstand aan tegen Luton Town, maar dankzij treffers van Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Luis Díaz en Harvey Elliott kwam het toch nog goed voor de ploeg van manager Jürgen Klopp: 4-1. Dankzij de zege staat Liverpool nu eerste met vier punten voorsprong op Manchester City, dat nog wel een duel tegoed heeft. Arsenal, dat ook een keer minder in actie is gekomen dan Liverpool, volgt op vijf punten van de koploper.

Aan de kant van Liverpool verschenen alle Nederlanders aan de aftrap. Van Dijk in het hart van de verdediging, Ryan Gravenberch links op het middenveld en Gakpo in de punt van de aanval. Laatstgenoemde werd geflankeerd door Díaz en Elliott. Klopp kon niet beschikken over onder meer Mohamed Salah, Alisson Becker, Darwin Núñez en Dominik Szoboszlai. Bij Luton was Tahith Chong één van de aanvallers.

Liverpool was zoals van tevoren verwacht de bovenliggende partij, al zou de eerste helft vooral gekenmerkt worden door het gebrek aan scherpte voor het doel. Zo hielp Díaz de eerste serieuze kans van de wedstrijd om zeep, door na een prima voorbereidende actie van Elliott net naast te schieten. Even dacht Gakpo aan een spectaculair doelpunt, ware het niet dat zijn omhaal een prooi bleek voor de Belgische goalie Thomas Kaminski.

Cody Gakpo ???????? ??????! ?? Kort na het doelpunt van Virgil van Dijk is ook Cody Gakpo trefzeker tegen Luton Town! ?? #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVLUT pic.twitter.com/3shtyelfXT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 21, 2024

Luton-manager Rob Edwards zag zijn ploeg steeds beter voor de dag komen en nadat de bezoekers een klein kansje misten, was het even later alsnog raak. Na enkele korte combinaties werd Chong vrijgespeeld in de zestien. De 24-jarige aanvaller zag zijn schot gekeerd worden door Caoimhín Kelleher, die echter niet kon voorkomen dat de rebound bij de tweede paal belandde. Daar was het voor Chiedozie Ogbene een koud kunstje om raak te koppen: 0-1.

Liverpool leek al snel langszij te komen. Díaz werd vrijgespeeld bij de tweede paal, maar kwam een teenlengte tekort om binnen te prikken. De Colombiaan besloot het ook van afstand te proberen. De Colombiaan zag zijn schot net te laat dalen. Een goede actie van Gravenberch leidde het volgende gevaarlijke moment in. De Oranje-international besloot Díaz aan te spelen, wat gezien de beperkte vrijheid die de Zuid-Amerikaan had een ongelukkige keuze bleek.

Ook na rust was het Díaz die op het scorebord had kunnen, en misschien wel moeten komen. Allereerst schoot hij tegen de voor Luton reddende engel Teden Mengi aan. De centrumverdediger stond even later opnieuw in het middelpunt van de belangstelling na een vermeende handsbal. Anfield was overtuigd dat het een penalty moest zijn, maar dat bleek onterecht. Luton en Kaminski groeiden in de wedstrijd en dat was terug te zien aan de knappe reflex van de Belg, die daarmee voorkwam dat Gakpo in de korte hoek doel trof.

Even later viel de haast onvermijdelijke gelijkmaker alsnog, toen Van Dijk overtuigend binnenkopte uit een hoekschop van Alexis Mac Allister: 1-1. Anfield kleurde voor even oranje toen ook Gakpo, uit een voorzet van opnieuw Mac Allister, vlak voor de neus van Kaminski raak wist te koppen: 2-1. Alsof er een herhaling werd afgespeeld kreeg Van Dijk een vrijwel identieke kopkans als bij zijn treffer, al voorkwam de prima keepende Kaminski dit keer dat Anfield opnieuw kon juichen.

Liverpool wist de zege in de slotfase veilig te stellen. De ingevallen Andrew Robertson gaf een prima voorzet op Díaz, die van dichtbij een einde aan alle onzekerheid maakte: 3-1. Liverpool was bevrijd en kon zonder druk de aanval blijven zoeken. Robertson veroverde de bal en nadat invaller Jayden Danns Gakpo net niet wist te bereiken, was de afvallende bal een prooi voor Elliott: 4-1.

