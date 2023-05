Van Dijk en Gakpo danken onscherpe ex-PSV'er en blijven in race voor CL

Woensdag, 3 mei 2023 om 22:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:04

Liverpool heeft woensdag gedaan wat het moest doen in de jacht op een Champions League-ticket. De ploeg van Jürgen Klopp kende geen gemakkelijke avond op Anfield tegen Fulham, maar hield de drie punten wel in eigen huis: 1-0. Daardoor komt Liverpool op vier punten van nummer vier Manchester United, dat nog wel twee wedstrijden tegoed heeft.

Cody Gakpo moest voor het eerst sinds 4 april weer eens op de bank beginnen en zag landgenoot Virgil van Dijk al vroeg de dag redden. Terwijl doelman Alisson al verslagen was, verrichtte de mandekker een cruciale sliding om ex-PSV'er Carlos Vinícius het scoren te beletten. Het spel ging daarna over en weer, met Mohamed Salah en Vinícius als hoofdrolspelers. Eerstgenoemde zag als aangever vooral zijn ploeggenoten falen, voordat hij zelf het goede voorbeeld gaf.

Mo Salah schiet Liverpool vanaf de stip op voorsprong! ?? Na te lang treuzelen van Diop gaat Darwin Núñez over het been. Salah weet er vervolgens wel raad mee: 1-0! ?? Schakel hier in voor de tweede helft! https://t.co/Vi0cQk5oF1#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XZv53bnyWX — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2023

Issa Diop hielp Salah en co een handje door Darwin Núñez klunzig ten val te brengen en arbiter Stuart Attwell kende een penalty toe. Salah ging achter de bal staan en schoot onberispelijk binnen voor zijn negentiende van het seizoen. Daarmee was de buit echter nog niet binnen. Fulham bleef brutaal, terwijl Liverpool het vizier niet op scherp had staan. Vinícius kreeg tien minuten van tijd een reuzekans om de stand gelijk te trekken, maar Alisson stond op de juiste plek.

Gakpo was toen al in het veld gebracht om voor wat extra schwung te zorgen in de Liverpoolse aanval. Die schwung leek zich echter volledig in het lijf van Vinícius te bevinden. Nog eenmaal kreeg de Fulham-spits een uitgelezen mogelijkheid om een resultaat te behalen, maar hij faalde hopeloos. Kenny Tete aanschouwde het al negentig (plus vier) minuten lang vanaf de bank.