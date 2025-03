Van der Vaart reageert op uithaal van Lamine Yamal: 'Ik zou hem adviseren om...'

Rafael van der Vaart heeft maandag in Rondo op Ziggo Sport gereageerd op het sneertje van Lamine Yamal. De oud-middenvelder van het Nederlands elftal maakt zich niet zo druk om de woorden van de rechtsbuiten van Spanje en FC Barcelona, en hoopt vooral dat de jongeling iets van hem opsteekt.

Van der Vaart stoorde zich in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League tussen Nederland en Spanje (2-2) aan Yamal. “Ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekie een beetje te laag, niet echt z’n best doen, wegwerpgebaren... Als je zo jong bent, dan mag je nog steeds blij zijn dat je voor Spanje uit mag komen, hoe goed je ook bent”, is Van der Vaart van mening.

Yamal reageerde na de winst via strafschoppen in de return via Instagram met een serie foto's. “Broek omlaag, een doelpunt, een gemiste penalty en DOOR NAAR DE HALVE FINALE. HEHEHEHE HUP SPANJE!”, schreef het toptalent daarbij.

Maandag reageert Van der Vaart daar weer op. "Ik zou hem adviseren om zich niet zo druk te maken om een oud-speler die iets te dik is, want dat is totaal onbelangrijk."

"Ik bedoel het goed", benadrukt Van der Vaart. "Als je zeventien bent en je krijgt zoveel lof, dan ga je ook een beetje geloven dat de hele wereld om jou draait. Dat hebben wij allemaal meegemaakt", zo wijst Van der Vaart met een glimlach naar zijn tafelgenoten Wesley Sneijder, Khalid Boulahrouz en Youri Mulder.

"De hele wereld draait gewoon niet om jou", vervolgt Van der Vaart. "Voetbal is leuk, maar helemaal niet belangrijk. Als je maniertjes krijgt, of soort van denkt dat je God bent, dan word je misschien een minder leuk persoon."

De uitspraken van Van der Vaart werden in Spanje groot opgepakt. "Wij hebben in Spanje gevoetbald. Daar worden mensen boos. Laat ze lekker boos zijn. Het maakt mij allemaal niet zoveel uit, maar mijn familie is half-Spaans. Die wonen allemaal daar."

"De bom ontplofte daar", weet Van der Vaart. "Ik was me eigenlijk van geen kwaad bewust. Ik zei gewoon dat ik maniertjes zie, maar ze doen alsof ik hem super slecht vind. Ik vind hem een geweldige speler, en hopelijk blijft hij met beide voetjes op de grond."

Wesley Sneijder over Lamine Yamal

Ook Sneijder vond Yamal tegenvallen. "Ik vond hem in Rotterdam echt heel slecht. Zo zwak heb ik hem nog nooit zien spelen", aldus de recordinternational van het Nederlands elftal.