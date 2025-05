'Mark van Bommel staat bovenaan shortlist Ajax om Francesco Farioli op te volgen'

Mark van Bommel staat bovenaan de shortlist van Ajax met mogelijke opvolgers voor Francesco Farioli. Dat gerucht meldt Eddy Jansen, journalist van het Eindhovens Dagblad, maandagavond op X.

“Gerucht: Van Bommel bovenaan shortlist Ajax”, aldus Jansen in zijn post op X. Op de vraag of het om AZ-speler Ruben of zijn vader Mark gaat, antwoordt de journalist: “Mark”.

Nadat Farioli vorige week bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij Ajax, werden er drie namen veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger: Erik ten Hag, Paul Simonis en Michael Reiziger. De kans dat het één van die drie wordt is nu echter nihil.

Ten Hag heeft inmiddels een contract getekend bij Leverkusen, terwijl Simonis en Reiziger hun contract hebben verlengd bij respectievelijk Go Ahead Eagles en Jong Oranje.

Ajax moet daardoor verder zoeken, en volgens Mike Verweij van De Telegraaf wil Ajax in de komende dagen met heel veel mogelijke kandidaten gesprekken gaan voeren. Dat vertelde hij maandag in de podcast Kick-off.

Het gerucht van Jansen suggereert dat Van Bommel daar wel eens één van zou kunnen zijn. De 48-jarige Limburger is sinds vorig jaar zomer clubloos.

Van Bommel was hoofdtrainer van PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC. Als speler maakte de voormalig middenvelder jarenlang furore bij clubs als AC Milan, Bayern München, FC Barcelona en PSV. Zijn band met laatstgenoemde club zo een trainerschap bij Ajax extra pikant maken.