Rafael van der Vaart ergert zich kapot tijdens Nederland - Spanje: 'Broekie te laag, niet z'n best doen, wegwerpgebaren...'

Rafael van der Vaart heeft zich donderdagavond geërgerd aan Lamine Yamal, zo vertelt de analist na afloop van Nederland – Spanje bij de NOS. Eerstgenoemde vindt dat het zeventienjarige wonderkind ‘maniertjes’ vertoont.

Jorrel Hato stond in De Kuip tegenover Yamal en kende een prima optreden volgens Van der Vaart. “Hato maakte zo’n fout bij de 0-1 en dan denk je al: oh, waar gaat dit naartoe? Maar hij herstelde zich zo knap.”

De oud-middenvelder is tegelijkertijd kritisch op de directe tegenstander van Hato. “Het leek wel alsof Yamal er niet heel veel trek in had vandaag. Daar kijk ik dan naar: als je zó goed bent, heb je al maniertjes?”

“Ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekie een beetje te laag, niet echt z’n best doen, wegwerpgebaren... Als je zo jong bent, dan mag je nog steeds blij zijn dat je voor Spanje uit mag komen, hoe goed je ook bent”, is Van der Vaart van mening.

“Dat moet je op die leeftijd elke minuut en elke wedstrijd laten zien. Dat neemt niet weg dat Hato hem gewoon in zijn zak had”, aldus de analist.

Rode kaart

Hato moest het veld in de 81ste minuut verlaten wegens een rode kaart. De linksback belandde in een poging de bal te veroveren met zijn voet op de enkel van Robin Le Normand.

“In mijn ogen was dit wel terecht, maar ik heb het nog niet teruggezien. Op het moment dat ik dribbelde kreeg ik een klein duwtje. Ik wilde mezelf herstellen, want de bal was ver voor mij uit. Ik denk dat ik hem best wel hard raakte en dacht op het veld gelijk al dat het een rode kaart zou zijn”, aldus Hato in gesprek met Voetbalzone.