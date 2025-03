Lamine Yamal deelt na Spanje - Nederland midden in de nacht een sneer uit aan Rafael van der Vaart

Lamine Yamal kon het na de sensationele return tussen Spanje en Nederland (3-3, 5-4 na strafschoppen) niet laten om terug te slaan naar Rafael van der Vaart. Via Instagram haalt de zeventienjarige sterspeler van FC Barcelona zijn gram.

Midden in de nacht deelt Yamal een serie foto’s via Instagram. “Broek omlaag, een doelpunt, een gemiste penalty en DOOR NAAR DE HALVE FINALE. HEHEHEHE HUP SPANJE!”

De vijfde foto bevat twee screenshots van Van der Vaart die bezig is aan zijn analyse namens de NOS. De voormalig middenvelder van Real Madrid sprak donderdagavond na de heenwedstrijd (2-2) in Rotterdam opvallend kritisch over Yamal.

Van der Vaart stoorde zich aan de houding van de tiener. “Het leek wel alsof Yamal er niet heel veel trek in had vandaag. Daar kijk ik dan naar en dan denk ik: als je zó goed bent, heb je al maniertjes?”

“Ik zie toch maniertjes waar ik me al een beetje aan begin te ergeren. Broekie een beetje te laag, niet echt z’n best doen, wegwerpgebaren... Als je zo jong bent, dan mag je nog steeds blij zijn dat je voor Spanje uit mag komen, hoe goed je ook bent”, was Van der Vaart van mening.

“Dat moet je op die leeftijd elke minuut en elke wedstrijd laten zien. Dat neemt niet weg dat Hato hem gewoon in zijn zak had”, zei de analist. Yamal heeft de woorden van Van der Vaart meegekregen, zo blijkt uit zijn reactie zondagnacht.

In Valencia was Yamal trefzeker namens Spanje. Wel miste hij zijn strafschop tijdens de spectaculaire penaltyserie.