Ajax wil verdediging versterken en meldt zich officieel bij FC Twente

Ajax heeft bij FC Twente geïnformeerd naar de diensten van Mats Rots, zo weet Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente namens Tubantia, te melden in de podcast De Ballen Verstand.



“Ajax heeft een tijd geleden bij FC Twente geïnformeerd naar Mats Rots”, zo laat Ten Voorde weten in een speciale uitzending van de podcast met Arnold Bruggink. “Dat is geen gerucht, dat is een feit.”



Bruggink stapte dinsdagochtend op als technisch directeur bij FC Twente. “Deze baan gaat 24 uur per dag door, stopt nooit. De afgelopen periode kwam ik er ook steeds meer achter dat de invulling van de functie niet volledig bij me past. Dat breekt me vooral fysiek op”, liet Bruggink optekenen.



Nadat Ten Voorde het nieuws bracht, knikte de voormalig technisch directeur van FC Twente. “De man tegenover ons knikt, maar hij gaat het niet bevestigen in de microfoon.”



Rots werd afgelopen half jaar door FC Twente verhuurd aan Heracles. In Almelo kwam hij vijftien Eredivisie-duels in actie. Hierin wist de linksachter één doelpunt te maken.



Volgend seizoen zal Rots de naar AS Roma vertrokken Anass Salah-Eddine kunnen vervangen bij FC Twente. “Rots moet de linksback van ons zijn. Dat is mijn idee altijd geweest en ik denk van iedereen bij de club. Volgend seizoen zie ik hem hier spelen”, zei Bruggink in de podcast.



Rots heeft in Enschede een contract tot medio 2027. Volgens transfermarkt is de negentienjarige back 800.000 euro waard.