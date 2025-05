Niet Emanuel Emegha of Mexx Meerdink, maar deze jongeling wordt op het EK de spits van Jong Oranje

Emanuel Emegha en Mexx Meerdink gaan om uiteenlopende redenen niet met Jong Oranje mee naar het EK in Slowakije volgende maand. Trainer Michael Reiziger komt uit bij twee andere spitsen, allebei actief in de Eredivisie.

De naam van Emegha is al tijden vaste prik in de selectie van het hoogste jeugdelftal van de KNVB. Nu hij bij Strasbourg in Frankrijk zijn topvorm gevonden had in 2025, leek niemand hem zijn status als eerste keus in de punt van de Jong Oranje-aanval te kunnen ontnemen.

Dat was buiten Emegha zelf gerekend. De 22-jarige aanvaller ontbrak vanwege verschillende pijnklachten in de laatste twee competitiewedstrijden van Strasbourg en moet ‘hoogstwaarschijnlijk’ ook het jeugd-EK aan zich voorbij laten gaan, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Meerdink (21) kwam nog nooit uit voor Jong Oranje, maar was in het huidige kalenderjaar al tienmaal trefzeker, waarvan bovendien zes keer in zijn laatste zeven wedstrijden. Op een oproep hoeft hij niet te rekenen.

“Toen de doelgerichte spits op de stand-by-lijst stond, haakte hij geblesseerd af. Tijdens die interlandbreak in november kwam Meerdink, nog voor Jong Oranje het eerste duel afwerkte, wel in actie in een oefenwedstrijd met AZ, is de uitleg vanuit Zeist”, legt het Algemeen Dagblad uit.

Reiziger is zodoende aangewezen op Noah Ohio, die voorheen al vaak concurreerde met Emegha bij Jong Oranje en zich lijkt te kunnen opmaken voor een basisplek in Slowakije. De linkspoot kende met vijf goals voor FC Utrecht lang niet zijn beste seizoen.

De andere nummer negen in de selectie van het Nederlandse beloftenelftal is Thom van Bergen, die dit seizoen geen wedstrijd miste bij FC Groningen. Hij wordt ‘de grote verrassing in de EK-selectie van Reiziger’ genoemd. “Fitheid kun je hem met 34 Eredivisie-duels niet ontzeggen. Rendement met slechts vijf doelpunten wel.”