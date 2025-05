Reiziger spaart gepasseerde Mexx Meerdink niet: 'Als je een uitnodiging krijgt...'

Mexx Meerdink beleefde een sterk seizoen bij AZ, dat via de play-offs de tweede voorronde van de Conference League haalde. De vaak scorende spits is echter niet opgenomen in de definitieve EK-selectie van bondscoach Michael Reiziger.

Meerdink had vorig jaar november zijn debuut kunnen maken voor Jong Oranje in een oefeninterland. De 21-jarige aanvaller bedankte echter voor de eer, om vervolgens wél uit te komen in een oefenduel van AZ. Meerdink is sindsdien niet in beeld bij Reiziger en mist dus het EK van volgende maand.

Dat Meerdink het EK zou missen, werd vorige week al min of meer bekend. De AZ'er onthulde na zijn hattrick tegen sc Heerenveen (4-1) in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal dat hij geen mail met een uitnodiging had ontvangen van Reiziger. De EK-gangers hadden die mail wél gekregen.

''Als je een uitnodiging krijgt, moet je wel komen opdagen'', zo oordeelt Reiziger een halfjaar later in Rondo. ''Dan kunnen we van daaruit zien of je kan spelen of niet. Je bent altijd international, en niet wanneer het je uitkomt.''

''Het heeft niet helemaal daarmee te maken'', benadrukt de bondscoach vervolgens. ''Het heeft ermee te maken dat we al twee jaar bezig zijn met een elftal. En met de speelwijze die we hanteren. Dan wil je dat niet elke keer helemaal veranderen.''

''En al helemaal niet als je een spits hebt die het al twee jaar voor je doet. En het ook heel goed doet'', doelt Reiziger op Noah Ohio, die acht keer scoorde in zestien optredens voor Jong Oranje.

Presentator Wytse van der Goot wil vervolgens nogmaals horen waarom Reiziger Meerdink heeft gepasseerd. ''Omdat Thom van Bergen het ook heel goed doet bij FC Groningen. Dat is ook iemand met kwaliteiten die ik graag wil zien. Die hebben we ook nodig op het EK. Het is een heel fitte speler ook.''