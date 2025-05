Ricky van Wolfswinkel confronteert ESPN-verslaggever direct na AZ - FC Twente met aantekening op tafel

Ricky van Wolfswinkel baalt logischerwijs van de nederlaag van FC Twente op bezoek bij AZ (3-2) zondagmiddag. De 36-jarige spits won in de eerste helft een penalty voor zijn ploeg en kwam ogenschijnlijk goed weg met een gele kaart na een tackle op Alexandre Penetra. Van Wolfswinkel blikt in gesprek met ESPN terug op die momenten.

“Het kon beide kanten op vallen”, begint de aanvalsleider. “Het is een mooie play-off-finale geweest. Helaas valt het voor ons de verkeerde kant op. We hebben nog wel wat mogelijkheden gehad. Aan het einde maakte hun keeper nog een geweldige redding.”

“Ik denk dat je in de eerste helft een heel goed Twente hebt gezien. In de tweede helft kwam AZ wat beter in de wedstrijd. We creëerden toch nog genoeg mogelijkheden. Het was minder dan in de eerste helft, dat zeker.” Sem Steijn maakte de openingstreffer vanaf de penaltystip, nadat Van Wolfswinkel een strafschop verdiende.

“Je kan hem geven, denk ik”, zegt de spits over die penalty. “Ik zie op jouw papiertje staan: ‘Onterechte penalty Van Wolfswinkel’.” Aletha Leidelmeijer: “Met een vraagteken!” “Nou, daar zie ik geen vraagteken staan, hoor”, reageert Van Wolfswinkel, voordat Leidelmeijer lachend haar excuses aanbiedt.

“Maakt niet uit. Je krijgt hem mee en dat is lekker. Je komt terecht ook op een 0-2 voorsprong, dus het is zonde dat je niet met die score de rust haalt. Dan ga je nog wat lekkerder de rust in. We hadden overall gezien totale controle voor ons gevoel. We zaten er goed in, maar helaas.”

Serdar Gözübüyük moest in de extra tijd van de eerste helft van VAR Pol van Boekel naar het scherm, nadat hij Van Wolfswinkel een gele kaart had gegeven voor een overtreding op Penetra. “Voor mijn gevoel was het totaal geen rood”, aldus Van Wolfswinkel. “Ik was heel verbaasd dat ze hem naar de kant riepen. Ik wil die bal blokken en raak Penetra met mijn voet. Ja... Valt allemaal wel mee.”