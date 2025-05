Johan Derksen doet boekje open over gezondheid Hélène Hendriks: ‘Ze is vrij ziek’

Johan Derksen heeft meer informatie gegeven over de tijdelijke afwezigheid van Hélène Hendriks. De presentatrice zou van start gaan met een nieuw seizoen van De Oranjezomer, maar daarvan moet ze in ieder geval de eerste vier weken missen.

Begin mei maakte Hendriks zelf al bekend dat ze geopereerd moest worden, waardoor ze de opening van het nieuwe seizoen van De Oranjezomer zou gaan missen.

Zelf wilde Hendriks niet te diep ingaan op haar gezondheidssituatie. “Zonder het al te groot te maken, want zo interessant is het allemaal niet, maar ik moet een operatie ondergaan. Dus het begin van De Oranjezomer moet ik helaas missen”, zei Hendriks bij Vandaag Inside.

De presentatrice maakte niet bekend waarom ze precies geopereerd moest worden. Inmiddels heeft collega Derksen een update gegeven over haar situatie in de podcast die hij opneemt met Henk Kuipers, Groeten uit Grollo.

“Hélène is vrij ziek”, onthult Derksen. “De had een zenuwklem zitten in haar rug. Die operatie is ontzettend tegengevallen en heeft ook veel langer geduurd dan gepland was. Ze is heel matig ter been. De dokter heeft gezegd dat ze nog lang pijn zal houden.”

Op social media vroegen vele vaste kijkers en voetbalfans zich af waarom Hendriks niet meer rond wedstrijden te zien is bij onder meer Ziggo Sport. Daar is nu dus meer duidelijkheid over gekomen. Wanneer Hendriks precies terugkeert, is ronduit onduidelijk.

Talpa heeft Johnny de Mol naar voren geschoven als tijdelijke vervanger van Hendriks. Bij Shownieuws liet De Mol maandag nog weten dat het juist de goede kant op gaat met de veelzijdige presentatrice. "Zij gaat de goede kant op, dus laten we hopen dat zij dan het stokje weer van mij over kan nemen.”