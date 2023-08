Van der Vaart mist twee spelers: ‘Ajax speelt slecht, maar als zij meedoen...’

Donderdag, 31 augustus 2023 om 21:06 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het optreden van Ajax in de eerste helft van het play-offduel met Ludogorets om een plek in de groepsfase van de Europa League. De analist ziet halverwege dat de Amsterdammers vooral in het drukzetten veel steken laten vallen. Het zou de ploeg van Maurice Steijn goed doen als Steven Berghuis, die de afgelopen dagen overigens kampte met ziekte, het veld betreedt, stelt Van der Vaart voor de camera van Ziggo Sport. Ook Davy Klaassen zou veel kunnen toevoegen.

Bij een 0-0 stand verliet Ajax onder een luid fluitconcert vanuit Johan Cruijff ArenA het veld na het rustsignaal. “Het valt heel erg tegen”, concludeert Van der Vaart. “Het is heel slap en Ajax is slecht aan de bal, maar ook zonder bal is de ploeg slecht. Er zit heel weinig in en er is nauwelijks een kans geweest. De keeper heeft niets te doen gehad. Het is heel matig, en dat kun je ook aan Maurice Steijn zien: hij komt af en toe schreeuwend de dug-out uit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart merkt vooral op dat het drukzetten misgaat bij de Amsterdammers. “Aan de trainer ligt het niet, want ik ken Hedwiges Maduro en hij vindt dat juist belangrijk. We hebben vorige week gezien dat je ballen krijgt die niemand verwacht als Berghuis meedoet. Bovendien zorgt hij ook voor rust aan de bal. Daarnaast heb je ook Klaassen, die honderd procent drukzet. Iedereen houdt van hem, omdat hij altijd naar voren wil.”