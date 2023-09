Van der Meijde: ‘Je ziet dat hij aan het zuigen is bij PSV; dat geeft irritatie’

Maandag, 18 september 2023 om 22:20 • Mart van Mourik

Andy van der Meijde vindt Hirving Lozano een ‘irritante speler’. Tijdens de uitzending van Veronica Offside laat de analist weten dat hij zich enigszins stoorde aan de houding van de buitenspeler van PSV, die direct bij zijn rentree een strafschop probeerde op te eisen. “Het is echt een mannetje dat irritant is; hij is altijd aan het zuigen”, aldus Van der Meijde.

In het gewonnen duel met NEC (4-0) kreeg PSV in de 87ste minuut een strafschop, die uiteindelijk benut werd door Ricardo Pepi. Voorafgaand aan de penalty discussieerden Lozano, Pepi en Johan Bakayoko over wie mocht aanleggen, waarna trainer Bosz dus Pepi aanwees als tweede man achter Luuk de Jong. “Je zag nu wel dat het gezeik meteen begon met die penalty”, reageert Van der Meijde die naar beelden kijkt van het penaltymoment.

“Het is echt een mannetje dat een beetje irritant is; altijd een beetje aan het zuigen. Op een gegeven moment krijg je dan ook wel irritaties onderling. Hij is wel altijd zo geweest. Het publiek gaat dan ook fluiten naar Pepi omdat hij de strafschop neemt”, aldus Van der Meijde. Wim Kieft vindt dat er niet te veel aandacht geschonken moet worden aan het moment van discussie. “In principe is er niet zoveel gebeurd toch? Van tevoren weet je dat Lozano die bal wil hebben, en helemaal als het publiek ook nog zijn naam gaat roepen. Peter Bosz heeft dat toch prima opgelost? Hij zegt gewoon dat het niet de afspraak was, want Bosz kan ook denken: laat het maar gaan.”

“Die gozer gaat echt wel belangrijk zijn voor PSV”, vervolgt Kieft. “Zeker voor het Nederlandse niveau is dit gewoon een hele goede speler. Hij zal toch niet op de bank komen te zitten. Noa Lang is nu ook weer twijfelachtig. Het is wel een probleem met Lang trouwens. Als je zó vroeg in het seizoen al twee keer geblesseerd raakt... Al wordt Lang voor woensdag klaargestoomd, dan moet hij in het weekend weer rusten. Op een gegeven moment speelt de beste gewoon”, besluit de analist.