Van der Gijp snapt wel waarom Vinícius Júnior Ballon d'Or niet wint: 'Die drie maakten er samen 100'

René van der Gijp vindt het terecht dat Rodri afgelopen maandag de Ballon d'Or in de wacht sleepte. De analist heeft het afgelopen jaar genoten van de prestaties van de middenvelder van Manchester City en Spanje. In de optiek van de analist en voetballiefhebber moet nummer twee Vinícius Júnior vooral nog even geduld hebben.

''Real Madrid kwam gewoon niet opdagen'', werpt presentator Wilfred Genee op in Vandaag Inside. De Spaanse grootmacht was naar verluidt niet gelukkig met het passeren van Vinícius Júnior voor de eerste plaats en besloot daarom om de Ballon d'Or-uitverkiezing in Parijs te boycotten.

''Real Madrid moet voortaan gewoon die uitverkiezing doen'', grapt Van der Gijp vervolgens. ''Gewoon zelf organiseren, met elf Gouden Ballen. Dan kunnen ze ook zelf bepalen wie die Ballon d'Or wint.''

''Nee, kom op. Rodri heeft echt een geweldig seizoen gehad natuurlijk. EK gewonnen, alles. En die Vinícius is wel goed, maar heeft er maar vijftien gemaakt'', snapt Gijp wel waarom de prestigieuze prijs niet bij de Braziliaanse vleugelaanvaller is terechtgekomen.

''Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez schoten er met zijn drieën 100 in. Dat moet ook kunnen. Dus hij moet nog even wachten ermee'', krijgt Vinícius vanuit Nederland mee als advies.

''Met prijzen is het zo: als je niet wint moet je altijd sportief zijn'', voegt Johan Derksen daaraan toe nadat hij Van der Gijp heeft aangehoord.

Vinícius had gehoopt en misschien ook wel verwacht de Gouden Bal mee naar huis te nemen. Toen hij maandag vernam dat hij met lege handen zou achterblijven, besloot hij niet naar Parijs af te reizen voor de ceremonie. Zijn teamgenoten en alle andere medewerkers van Real Madrid sloten zich uit steun voor de Braziliaan bij de boycot aan.

Snel na de uitverkiezing van Rodri meldde Vinícius zich op X. "Ik doe het tien keer als het nodig is. Ze zijn er niet klaar voor", was de boodschap die de steraanvaller aan de wereld meegaf.