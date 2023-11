Van der Gijp schrok van speler Oranje: ‘Wat speelde hij slecht, hè? Mijn god’

Maandag, 20 november 2023 om 20:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:42

René van der Gijp is niet te spreken over de wedstrijd die Jerdy Schouten op de mat legde in het duel met Ierland (1-0) van afgelopen zaterdagavond. De 26-jarige PSV’er speelde zijn eerste interland sinds juni 2022, maar gaf volgens de analist niet thuis.

Van der Gijp en Wim Kieft zijn de interland van het Nederlands elftal aan het nabespreken als eerstgenoemde de wedstrijd van Schouten aanhaalt. “Wat speelde hij slecht, hè Wim? Mijn god. Die heeft alles ingeleverd”, klinkt het in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Zou hij nerveus geweest zijn, of zo? Normaal levert hij niet zoveel in”, reageert Kieft op de woorden van zijn collega. “Ik heb geen idee”, zegt Gijp, voordat hij ingaat op de mogelijke oorzaak van de mindere wedstrijd van Schouten.

“Voor mij, ik weet niet of dat ook voor jou geldt, was het spelen bij het Nederlands elftal wel altijd heel, heel anders dan bij mijn club.” Kieft stemt daarmee in. “Ja, dat is heel anders. Daarom zie je ook vaak van die kutwedstrijden.”

“Toen ik in het Nederlands elftal speelde waren het ook bijna allemaal kutwedstrijden, kan ik me nog herinneren. Heel af en toe niet”, weet de oud-spits nog.

“Maar het was nooit hetzelfde als wanneer je met Ajax tegen Sparta Rotterdam speelde en je er ruim won. Dat voelde altijd veel beter dan wanneer je met 7-0 van Gibraltar won. Het is een beetje ongemak vaak.”

“Ik probeer ook altijd te zeggen: je club is een soort thuis”, vervolgt Van der Gijp. “Als je dan bij het Nederlands elftal komt, ben je echt uit je normale ‘doen’. Daarom heb ik het ook altijd zo knap gevonden dat je bij spelers als bijvoorbeeld Wesley Sneijder bijna geen verschil zag.”